Витебск принимает участников фестиваля авторской песни, поэзии и визуальных искусств

«Витебский листопад» погрузил жителей и гостей города в незабываемую атмосферу творчества. На четыре дня северная столица Беларуси стала местом притяжения художников, чтецов и музыкантов. В 34-й раз подряд фестиваль объединил любителей авторской песни, поэзии и визуальных искусств. Всего около 200 участников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Программа «Витебского листопада» – обширная. Поклонников фестиваля ждут театральные перфомансы, творческие встречи с авторами, музыкантами и исполнителями, мастер-классы, а также квартирники. Художники представят на суд зрителей новинки творчества.

Мария Руммо, участница конкурса поэзии XXXIX открытого фестиваля авторской песни, поэзии и визуальных искусств «Витебский листопад»: Я первый раз на «Витебском листопаде», и я участвую в номинации детские поэтические стихи. И мне здесь правда очень нравится, потому что и организация, и в принципе витебская природа создает такую атмосферу, из-за чего прям вдохновение какое-то приходит, и хочется рассказывать стихи.

Раиса Грибович, представитель жюри XXXIX открытого фестиваля авторской песни, поэзии и визуальных искусств «Витебский листопад»:

Я рада, что «Листопад» стартует. Самое прекрасное во всем – это встреча друзей и беседы за круглым столом, когда вот все приезжают и рады друг друга обнять и пожелать счастья и здоровья и так далее. Конечно, любопытно все. Есть очень талантливые дети, есть интересные и чтецы.

Завершится фестиваль гала-концертом с участием исполнителей Союзного государства. Еще одной яркой точкой масштабного культурного события станет моноспектакль о времени и жизни от гродненских поэтов Павла и Татьяны Соловьевых.