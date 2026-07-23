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«Парк медицины»: в Партизанском районе Минска появилась новая зона отдыха

23 июля 2026 06:54
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В Партизанском районе Минска появилась новая зона отдыха – «Парк медицины», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Парк медицины»: в Партизанском районе Минска появилась новая зона отдыха-2

Локация разместилась на территории двух городских медучреждений. В парке установлены информационные стенды о полезных свойствах лекарственных растений, оборудованы площадки для дыхательной гимнастики, а также тихие зоны со скамейками и беседками.

«Парк медицины»: в Партизанском районе Минска появилась новая зона отдыха-4

Георгий Бакиновский, житель Минска:
Парк прекрасен просто. Просто приятно пройти, сесть, посидеть, отдохнуть. Реабилитация проходит успешно. И вообще очень-очень хорошо. И на той стороне тоже. Дорожки такие для пешеходов, отличные скамейки. Удивительный дизайн, кстати.

«Парк медицины»: в Партизанском районе Минска появилась новая зона отдыха-6

Виталий Веселов, директор Зеленстроя Партизанского района Минска:
Вообще идея зарождения вот этого места, «Парка медицины», она родилась с помощью нашей молодежи. «Минская смена» была инициатором создания «Парка медицины». Сам парк занимает площадь без малого 10 гектар. Зона отдыха, которую мы сделали в этом году, она около трех гектар.

«Парк медицины» – часть масштабного плана благоустройства района. В ближайшее время здесь планируют открыть зоны отдыха, посвященные семейному досугу и белорусскому кинематографу.

# Виталий Веселов

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