Какие вопросы рассмотрит белорусский парламент 16 апреля?

В Овальном зале рассмотрят пакет документов по развитию евразийской интеграции. В частности, обсудят соглашение об обмене информацией о товарах и транспортных средствах международной перевозки, перемещаемых через таможенные границы ЕАЭС и Китая. Кроме того, парламентарии рассмотрят поправки в законы о промышленной безопасности и перевозке опасных грузов, идентификации, регистрации и некоторые другие.