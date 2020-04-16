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Какие вопросы рассмотрит белорусский парламент 16 апреля?

16 апреля 2020 07:13
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Новости Беларуси. Весенняя сессия белорусского парламента продолжается. 16 апреля состоится очередное заседание депутатов. На повестку вынесен большой международный блок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Какие вопросы рассмотрит белорусский парламент 16 апреля?-1

В Овальном зале рассмотрят пакет документов по развитию евразийской интеграции. В частности, обсудят соглашение об обмене информацией о товарах и транспортных средствах международной перевозки, перемещаемых через таможенные границы ЕАЭС и Китая. Кроме того, парламентарии рассмотрят поправки в законы о промышленной безопасности и перевозке опасных грузов, идентификации, регистрации и некоторые другие.

Какие вопросы рассмотрит белорусский парламент 16 апреля?-4

# Парламент Беларуси # общество # Фотофакт

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