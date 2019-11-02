Чиновники, молодёжь и озеленители высадили деревья на столичном проспекте Победителей. Показываем, как это было
Новости Беларуси. 90 серебристых ив в живописном месте вдоль заказника «Лебяжий». Такой зеленый след на карте Минска 2 ноября оставили чиновники, общественные деятели, озеленители и молодежь, которые вышли на посадку деревьев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Создание живых аллей для Беларуси – не просто традиция, а целая озеленительная стратегия. Причем к ней подходят и с практичной стороны – определяя, какой породы растения целесообразней высаживать в том или ином месте.
О неплакучих ивах и благородном душевном порыве – репортаж Анастасии Дехтяр.
Зеленая зарядка выходного дня. Вместо диванного утра долгожданного уик-энда десант трудоголиков ровно в 9 часов высадился здесь – на столичном проспекте Победителей. С верою в фотосинтез и надеждой на эстетическое преображение. Но прежде чем засучить рукова, экипировка против мозолей и трудовой инструктаж.
Анастасия Дехтяр, корреспондент:
– Инструктируйте нас.
– Во время передвижения техники берегите камеры, себя…
Краткий курс и очерченный фронт работы. Тем временем желающих выполнить «зеленый» пунктик становится больше.
Озеленители уже провели подготовительные работы, и вдоль проспекта появилось 90 черноземных островков под посадки.
Вадим Передня, первый заместитель главы Администрации Центрального района Минска:
Конечно, приятно видеть, потому что дерево – это не какая-то минутная радость, это постоянно. Приятно, когда на улице ты видишь свой труд.
«Сделать город краше и чище». На посадку деревьев в Минске вышли чиновники, общественные деятели, озеленители и молодёжь
Сразу за орудие труда берется и зампред Мингорисполкома Александр Дорохович. Он в этом деле, очевидно, опытный. Чиновник скромно признается: в сезон высаживает собственноручно порядка 100 саженцев.
Александр Дорохович, заместитель председателя Мингорисполкома:
Обычно лунка должна быть 80х80 и 60 глубиной.
Чтобы Минск был покрытый зеленью абсолютно весь, в столице регулярно высаживают деревья и кустарники.
А теперь немного статистического отступления: по нормам Всемирной организации здравоохранения минимальное количество зелени на человека в городе не должно быть меньше 9 квадратных метров. В 2019 году у нас на каждого минчанина приходится больше 21!
Но эта тема у нас вечнозеленая. Потому счетчик регулярно выдает новый результат. Ведь у нас настоящая озеленительная стратегия. Причем к ней подходят и с практичной стороны – определяя, какой породы растения целесообразней в том или ином месте высаживать. Например, вдоль все того же проспекта Победителей, с учетом трафика и обработки спецреагентами, высадили ясени. Если город – это лес, то он смешанный: липы, каштаны, клены. Вообще же в 2019-м ставку делают на вечнозеленые хвои и кустарники. Уже этой осенью пустили корни 193 тысячи растений, в том числе 157 тысяч вдоль МКАД.
Будущая проектировщица спортивного оборудования, а ныне студента-первокурсница БНТУ пары не прогуливает, это скорее утренняя зарядка. После ударного труда Виктория отправится на пары.
Анастасия Дехтяр:
– Почему вы пришли сюда?
– Потому что я хочу помочь своей стране.
Буквально через час в лунках укоренились новоселы – 90 серебристых ив. Кстати, присоединиться к озеленению столицы может каждый житель города. Еще в апреле 2019 года года на специальном портале запустили крупнейший проект «Зеленый двор вместе!». Любой желающий может оставить на сайте заявку на посадку деревьев и кустарников. А коммунальные службы готовы предоставить посадочный материал, инвентарь и помочь в работе. Но участие самих жителей в посадках – обязательное условие.