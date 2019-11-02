Чиновники, молодёжь и озеленители высадили деревья на столичном проспекте Победителей. Показываем, как это было

Новости Беларуси. 90 серебристых ив в живописном месте вдоль заказника «Лебяжий». Такой зеленый след на карте Минска 2 ноября оставили чиновники, общественные деятели, озеленители и молодежь, которые вышли на посадку деревьев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Создание живых аллей для Беларуси – не просто традиция, а целая озеленительная стратегия. Причем к ней подходят и с практичной стороны – определяя, какой породы растения целесообразней высаживать в том или ином месте. О неплакучих ивах и благородном душевном порыве – репортаж Анастасии Дехтяр. Зеленая зарядка выходного дня. Вместо диванного утра долгожданного уик-энда десант трудоголиков ровно в 9 часов высадился здесь – на столичном проспекте Победителей. С верою в фотосинтез и надеждой на эстетическое преображение. Но прежде чем засучить рукова, экипировка против мозолей и трудовой инструктаж.

Анастасия Дехтяр, корреспондент:

– Инструктируйте нас.

– Во время передвижения техники берегите камеры, себя… Краткий курс и очерченный фронт работы. Тем временем желающих выполнить «зеленый» пунктик становится больше.

Озеленители уже провели подготовительные работы, и вдоль проспекта появилось 90 черноземных островков под посадки.

Вадим Передня, первый заместитель главы Администрации Центрального района Минска:

Конечно, приятно видеть, потому что дерево – это не какая-то минутная радость, это постоянно. Приятно, когда на улице ты видишь свой труд. «Сделать город краше и чище». На посадку деревьев в Минске вышли чиновники, общественные деятели, озеленители и молодёжь

Сразу за орудие труда берется и зампред Мингорисполкома Александр Дорохович. Он в этом деле, очевидно, опытный. Чиновник скромно признается: в сезон высаживает собственноручно порядка 100 саженцев.

Александр Дорохович, заместитель председателя Мингорисполкома:

Обычно лунка должна быть 80х80 и 60 глубиной.

Чтобы Минск был покрытый зеленью абсолютно весь, в столице регулярно высаживают деревья и кустарники.

А теперь немного статистического отступления: по нормам Всемирной организации здравоохранения минимальное количество зелени на человека в городе не должно быть меньше 9 квадратных метров. В 2019 году у нас на каждого минчанина приходится больше 21!

Но эта тема у нас вечнозеленая. Потому счетчик регулярно выдает новый результат. Ведь у нас настоящая озеленительная стратегия. Причем к ней подходят и с практичной стороны – определяя, какой породы растения целесообразней в том или ином месте высаживать. Например, вдоль все того же проспекта Победителей, с учетом трафика и обработки спецреагентами, высадили ясени. Если город – это лес, то он смешанный: липы, каштаны, клены. Вообще же в 2019-м ставку делают на вечнозеленые хвои и кустарники. Уже этой осенью пустили корни 193 тысячи растений, в том числе 157 тысяч вдоль МКАД. Будущая проектировщица спортивного оборудования, а ныне студента-первокурсница БНТУ пары не прогуливает, это скорее утренняя зарядка. После ударного труда Виктория отправится на пары.