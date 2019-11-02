«Сделать город краше и чище». На посадку деревьев в Минске вышли чиновники, общественные деятели, озеленители и молодёжь

Новости Беларуси. Зеленая суббота. 2 ноября в Минске чиновники, общественные деятели, озеленители и молодежь вышли на посадку деревьев. Уже буквально через час вдоль проспекта Победителей в районе заказника «Лебяжий» было высажено 90 серебристых ив, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это не единичная акция, а настоящая озеленительная стратегия. Причем к ней подходят и с практичной стороны – определяя, какой породы растения целесообразней в том или ином месте высаживать. Например, вдоль проспекта Победителей, с учетом трафика и обработки спецреагентами, высадили ясени. В целом ставку делают на вечнозеленые хвойные и кустарники. Уже этой осенью пустили корни 193 тысячи растений, в том числе 157 тысяч – вдоль МКАД.

Александр Дорохович, заместитель председателя Мингорисполкома: Есть нормы отпада – это естественный процесс, до 10 %. У нас по прошлому года было 5-7 %, даже ниже норматива. Мы укутываем деревья, делаем подкормку деревьев. Делаем восстановительно-предупредительные мероприятия, которые позволяют уменьшить этот процесс отпада.

Виталий Осипович, студент Белорусской государственной академии связи: Я здесь, чтобы сделать наш город краше и чище.

Екатерина Тумор, студентка Белорусского национального технического университета:

Я сегодня впервые сажаю деревья. Это на самом деле очень интересный опыт. Было бы здорово, если бы участвовало немного больше людей в этом и заботилось о природе.

Сейчас благоприятный сезон для посадки деревьев. Кстати, присоединиться к озеленению столицы может каждый житель города. Еще в апреле 2019 года на специальном портале запустили крупнейший проект «Зеленый двор вместе!». Любой желающий может оставить заявку на посадку деревьев и кустарников на сайте. А коммунальные службы готовы предоставить посадочный материал, инвентарь и даже помочь в работе.