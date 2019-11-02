«Оно должно лежать у меня перед глазами». Посмотрели на рабочий стол Александра Мрочека

Вадим Щеглов, ведущий СТВ : Разные рабочие столы я видел у многих руководителей: у кого-то идеальная чистота, у кого-то куча документов. У Вас, я смотрю, и справочники, и журналы, и документы. Это всё Вам нужно?

Александр Мрочек, кардиолог, доктор медицинских наук, член-корреспондент НАН Беларуси, академик БМА, профессор:

Знаете, я обычно, когда не нужно, со стола удаляю. Вот если что-то где-то не дочитал, что-то где-то к чему-то должен возвратиться, оно должно лежать у меня перед глазами на рабочем столе. Чтобы каждый день, хотя бы, может быть, я каждый день я не смогу это всё прочесть, но каждый день должно напоминать о том, что я это, эту процедуру не совершил.