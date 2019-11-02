Упёртый, не любит критику и отомстит. Сергей Вязович в 12 честных ответах на неожиданные вопросы

Пилот команды «МАЗ-СПОРТавто» откровенно рассказал о себе в программе «В людях».
Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Что главное: участие или победа?
Сергей Вязович, пилот команды «МАЗ-СПОРТавто»:
Победа.
Вадим Щеглов:
Ваше самое большое разочарование?
Сергей Вязович:
Наверное, «Шёлковый путь-2019».
Вадим Щеглов:
Простить или отомстить?
Сергей Вязович:
Отомстить.
Вадим Щеглов:
Чего Вы боитесь?
Сергей Вязович:
«Дакар» состоится без моего участия.
Вадим Щеглов:
Вы легко расстаётесь с деньгами?
Сергей Вязович:
Нет.
Вадим Щеглов:
Вас легко вывести из себя?
Сергей Вязович:
За рулём автомобиля – легко. В жизни – не очень.
Вадим Щеглов:
Как Вы относитесь к критике?
Сергей Вязович:
Иногда очень болезненно отношусь.
Вадим Щеглов:
Ваша черта характера, с которой Вам сложнее всего мириться?
Сергей Вязович:
Наверное, сложнее всего мириться окружающим – это упёртость.
Вадим Щеглов:
За что Вам стыдно?
Сергей Вязович:
Мало времени уделяю родителям.
Вадим Щеглов:
Чем Вы можете заниматься бесконечно?
Сергей Вязович:
Спать.
Вадим Щеглов:
Если сорвёте в лотерею джек-пот, куда потратите деньги?
Сергей Вязович:
Наверное, на будущее детей.
Вадим Щеглов:
Вы боитесь смерти?
Сергей Вязович:
Да.