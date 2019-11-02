Упёртый, не любит критику и отомстит. Сергей Вязович в 12 честных ответах на неожиданные вопросы

Вадим Щеглов : Чего Вы боитесь?

Вадим Щеглов, ведущий СТВ: Что главное: участие или победа?

Пилот команды «МАЗ-СПОРТавто» откровенно рассказал о себе в программе «В людях» .

Вадим Щеглов:

Вы легко расстаётесь с деньгами?

Сергей Вязович:

Нет.

Вадим Щеглов:

Вас легко вывести из себя?

Сергей Вязович:

За рулём автомобиля – легко. В жизни – не очень.

Вадим Щеглов:

Как Вы относитесь к критике?

Сергей Вязович:

Иногда очень болезненно отношусь.

Вадим Щеглов:

Ваша черта характера, с которой Вам сложнее всего мириться?

Сергей Вязович:

Наверное, сложнее всего мириться окружающим – это упёртость.

Вадим Щеглов:

За что Вам стыдно? Сергей Вязович:

Мало времени уделяю родителям.

Вадим Щеглов:

Чем Вы можете заниматься бесконечно?

Сергей Вязович:

Спать.

Вадим Щеглов:

Если сорвёте в лотерею джек-пот, куда потратите деньги?

Сергей Вязович:

Наверное, на будущее детей.

Вадим Щеглов:

Вы боитесь смерти?

Сергей Вязович:

Да.