Чьи интересы пересекаются в Центральной Азии и на что стоит обратить внимание белорусам? Обсудили с политологом

Ольга Коршун, СТВ:

Нелегко выстраивать и поддерживать отношения на внешнем контуре. Многое сегодня влияет на межстрановые коммуникации. Та же угроза вторичных санкций, но союзники есть. На неделе Президент принял верительные грамоты зарубежных послов и еще раз напомнил о принципах, на которых строится наша внешняя политики. Лукашенко – послам зарубежных стран: мы готовы к диалогу со всеми без исключения.

На встрече Президент наметил контуры нашего дальнейшего международного взаимодействия. К примеру, сказал, что хотел бы познакомиться с новым султаном Омана. Как мы поняли из диалога с послом Турции, не исключена встреча президентов Лукашенко и Эрдогана. Ну и забегая еще вперед, возможно, и с Японией установим контакты на самом высоком уровне. «Что вы все остерегаетесь?» Минск рассчитывает на возобновление полноценных отношений с Токио. Конечно, от слов хотелось бы перейти к делу. Собственно, для этого послы и прибыли в нашу страну. А что касается визитов, не будущих, а нынешних, то сегодня в нашу страну прибыл Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик. Гости посетили НПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии. Милораду Додику рассказали о работе клиники и о ее возможностях. Стороны подписали первое соглашение между странами в сфере медицины. Делегация также посетит крупнейшие предприятия Беларуси. В планах найти точки соприкосновения в сельском хозяйстве, образовании, науке. Президент Республики Сербской с визитом в Беларуси: будучи здесь, мы понимаем, что страна развивается. Читайте здесь.

Ольга Коршун:

Но вернемся на встречу с дипломатами. Так совпало, что на неделе в Минск прибыл посол Узбекистана. О визите в эту страну еще свежи воспоминания, о чем глава государства напомнил и дипломату. Но несмотря на то, что визит был максимально насыщенным, открытым, Лукашенко и Мирзиёев и на лыжах катались, и на хоккей сходили, и технопарк посетили и еще много чего, Центральная Азия сегодня меняется. Этот регион не остался с теми же амбициями, с которыми пребывал в составе Советского Союза. Но и мы изменились. Почему Средняя Азия вдруг стала Центральной, чьи интересы там пересекаются и на что стоит обратить внимание белорусам при заходе на эту территорию? Обсудим эти вопросы с аналитиком Андреем Лазуткиным. Начали уже говорить про Узбекистан. Эта страна кажется белорусам понятной и близкой. Сказывается общее советское прошлое. Но при более детальном приближении становится понятно, что не все так очевидно. Когда наш Евгений Пустовой летал в командировку с Президентом, он привез очень интересное видео, делился впечатлениями, что в целом в Узбекистане очень много английского текста. Это касается вывесок, рекламы. И Узбекистан лидирует по знанию английского в Центральной Азии. В стране прилагают много усилий, чтобы этот язык пошел в массы, при том что на русском молодое поколение практически не разговаривает. Американское влияние в Узбекистане достаточно сильное. Никто этого и не скрывает в целом. В 2018 году Мирзиёев встречался со своим американским коллегой и заявил, что в отношениях между странами новая эра. Как ты считаешь, это не помешает реализовать тот потенциал, который есть между Беларусью и Узбекистаном?