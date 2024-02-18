Чьи интересы пересекаются в Центральной Азии и на что стоит обратить внимание белорусам? Обсудили с политологом
Ольга Коршун, СТВ:
Нелегко выстраивать и поддерживать отношения на внешнем контуре. Многое сегодня влияет на межстрановые коммуникации. Та же угроза вторичных санкций, но союзники есть. На неделе Президент принял верительные грамоты зарубежных послов и еще раз напомнил о принципах, на которых строится наша внешняя политики.
Лукашенко – послам зарубежных стран: мы готовы к диалогу со всеми без исключения.
На встрече Президент наметил контуры нашего дальнейшего международного взаимодействия. К примеру, сказал, что хотел бы познакомиться с новым султаном Омана. Как мы поняли из диалога с послом Турции, не исключена встреча президентов Лукашенко и Эрдогана. Ну и забегая еще вперед, возможно, и с Японией установим контакты на самом высоком уровне.
«Что вы все остерегаетесь?» Минск рассчитывает на возобновление полноценных отношений с Токио.
Конечно, от слов хотелось бы перейти к делу. Собственно, для этого послы и прибыли в нашу страну. А что касается визитов, не будущих, а нынешних, то сегодня в нашу страну прибыл Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик.
Гости посетили НПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии. Милораду Додику рассказали о работе клиники и о ее возможностях. Стороны подписали первое соглашение между странами в сфере медицины. Делегация также посетит крупнейшие предприятия Беларуси. В планах найти точки соприкосновения в сельском хозяйстве, образовании, науке.
Президент Республики Сербской с визитом в Беларуси: будучи здесь, мы понимаем, что страна развивается. Читайте здесь.
Ольга Коршун:
Но вернемся на встречу с дипломатами. Так совпало, что на неделе в Минск прибыл посол Узбекистана. О визите в эту страну еще свежи воспоминания, о чем глава государства напомнил и дипломату. Но несмотря на то, что визит был максимально насыщенным, открытым, Лукашенко и Мирзиёев и на лыжах катались, и на хоккей сходили, и технопарк посетили и еще много чего, Центральная Азия сегодня меняется. Этот регион не остался с теми же амбициями, с которыми пребывал в составе Советского Союза. Но и мы изменились.
Почему Средняя Азия вдруг стала Центральной, чьи интересы там пересекаются и на что стоит обратить внимание белорусам при заходе на эту территорию? Обсудим эти вопросы с аналитиком Андреем Лазуткиным.
Начали уже говорить про Узбекистан. Эта страна кажется белорусам понятной и близкой. Сказывается общее советское прошлое. Но при более детальном приближении становится понятно, что не все так очевидно. Когда наш Евгений Пустовой летал в командировку с Президентом, он привез очень интересное видео, делился впечатлениями, что в целом в Узбекистане очень много английского текста. Это касается вывесок, рекламы. И Узбекистан лидирует по знанию английского в Центральной Азии. В стране прилагают много усилий, чтобы этот язык пошел в массы, при том что на русском молодое поколение практически не разговаривает. Американское влияние в Узбекистане достаточно сильное. Никто этого и не скрывает в целом. В 2018 году Мирзиёев встречался со своим американским коллегой и заявил, что в отношениях между странами новая эра. Как ты считаешь, это не помешает реализовать тот потенциал, который есть между Беларусью и Узбекистаном?
Андрей Лазуткин, политолог:
Здесь есть два фактора, внутренний и внешний. Внутренний фактор отталкивается от того, что страна была очень долго закрытой. При прошлом Президенте были события, после которых страну просто закрыли, она попала под жесткие западные санкции. То есть это был вопрос суверенитета. И они очень долго проходили этот сложный период и достойно его прошли. Но после смерти Президента Каримова произошла смена власти. И новый Президент начал налаживать отношения с Западом. Причем это не только его личные пожелания, есть еще определенная группа, которая, с одной стороны, ориентируется на курс Каримова, с другой стороны, есть новая либеральная группа, которая пытается перезагрузить отношения с Западом. И Президент должен показывать, что именно он управляет процессом. Поэтому он встречается, он это все говорит, но есть разные интересы внутри страны. Никто не хочет обратно в изоляцию под западные санкции. Второй момент – это внешний фактор. Пока там были американцы, а у них общая граница с Афганистаном, то, конечно, они влияли на безопасность и на всю внутреннюю остановку. И поскольку страна вынуждена иметь такого соседа, они ориентировались на американцев и американское посольство, зная, что после нашего визита американцы высказывали неодобрение: почему вы так тепло принимали Лукашенко? Значит, все делается правильно, надо дальше в этом направлении работать. Для нас это большая страна в плане того, что там есть промышленная база, есть хорошая энергетика, есть водные ресурсы, есть технологии определенные. И есть хорошие отношения с Западом для реэкспорта и новых механизмов работы. Президент все подробно проговаривал с узбекским коллегой.
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