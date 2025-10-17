В Венгрии создадут оргкомитет по подготовке встречи Путина и Трампа

Возможность провести мирный саммит США и России приобретает реальные черты. Подготовка к встрече президентов двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште уже началась, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом сообщил премьер-министр Венгрии.

По словам Виктора Орбана, он уже распорядился создать оргкомитет по подготовке встречи. Как отметил венгерский премьер, Трамп и Путин решили, что госсекретарь США Марко Рубио и глава МИД России Сергей Лавров попытаются решить оставшиеся вопросы в течение недели, а затем делегации уже смогут приехать в Будапешт. Таким образом, саммит в венгерской столице может состояться уже через две недели.

Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии:

Это, в конце концов, конфликт происходящий в Европе, и если взглянуть на карту, то быстро становится ясно, что Будапешт – это, по сути, единственное место в Европе сегодня, где можно провести такую встречу. Дипломатического канала не будет, если мы его не оставим открытым. И мира в Украине никогда не будет. Поэтому самый важный урок для европейцев заключается в том, что наши военные стратегии ошибочны, нам нужна только мирная стратегия. Американскому президенту следует помочь в этом, и наряду с этим следует открыть независимый европейско-российский дипломатический канал.

Договоренность о личной встрече была достигнута во время телефонного разговора, который накануне провели президенты США и России. Он состоялся буквально за сутки до переговоров Трампа и Зеленского в Белом доме, запланированных на этот вечер. Одна из основных тем переговоров – передача Киеву американских крылатых ракет «Томагавк», дальностью до двух с половиной тысяч километров. Украинская делегация уже находится в Вашингтоне.