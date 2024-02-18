Найти работу, переехать, решить вопросы с жильём поможет государство! Как получить соцподдержку?

Кроме традиционных ценностей в основе нашего государства и высокие социальные стандарты. И в горе, и в радости белорусы могут ощутить поддержку государства, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Конечно, стараемся, чтобы было больше поводов для радости. Вот и по последним данным, растет количество тех, кто может воспользоваться возможностью получить семейный капитал, то есть многодетных семей в стране все больше. На неделе Минтруда опубликовало данные, что по этой программе открыто около 135 тысяч депозитов. Есть заявки на досрочное распоряжение средствами – около 82 тысяч. Напомним, что потратить эти деньги можно в том числе на покупку жилья, на лечение, образование, на товары для инвалидов. Есть и такие случаи. Кстати, сумма семейного капитала постоянно увеличивается. В 2024-м он вырос на 5 % по сравнению с прошлым годом и сейчас составляет около 31,5 тысячи рублей. Но наша жизнь состоит не только из радости. Есть место и для сложностей. К примеру, когда остаешься без работы. В этой ситуации государство готово подставить плечо – помогут найти подходящие вакансии, переехать, решить вопросы с жильем на новом месте, еще и денег дадут. Да, и такие случаи бывают. О них расскажет наш корреспондент Арина Верховская.

Его утро начинается вовсе не с кофе – на него времени попросту не хватает, ведь нужно лично оценить состояние всех своих подопечных. Их у Геннадия несколько тысяч – в ведении зоотехника пять ферм. Геннадий – единственный зоотехник в «Талица-Агро». И работа, признается, непростая. Чтобы все успеть, иногда приходится задерживаться до самой ночи – должность обязывает держать все на личном контроле. Но это его устраивает.

Геннадий Андрейчик, главный зоотехник КСУП «Талица-Агро»:

Я главный специалист, но еще и выполняю работу зоотехника-селекционера. Это, естественно, осеменение и получение приплода. Это своевременное выявление коров в охоте, покрытие коров.

Это сейчас Геннадий на ферме как заправский хозяин. А еще год назад нынешний зоотехник работал строителем в Минске и параллельно получал высшее аграрное образование. Когда пришло время определяться, согласился поехать работать по профилю. Обжиться на новом месте в Любанском районе помогло государство. Предоставили не только рабочее место, но жилье и машину. Весомым аргументом для переезда стали и подъемные. Сумма составила более 2 тысяч рублей.

В 2023 году возможностью переселения при поддержке государства воспользовались около сотни семей. Чаще всего предлагают работу в сельском хозяйстве и строительстве.

Алена Докукина, начальник управления политики занятости Министерства труда и социальной защиты Беларуси:

Гражданам дополнительно оказывается финансовая поддержка в виде семи бюджетов прожиточного минимума, связанная с переездом. Компенсируются затраты транспортные, затраты, связанные с перевозом имущества. Чаще всего граждане переселяются внутри своего региона, в 90 % случаев это происходит. Если безработный человек переселяется из большого, крупного города в сельскую местность или в малые города, то ему дополнительно компенсируется два бюджета прожиточного минимума. Подробности в видео.

Для Филистовичей маленький Саша стал настоящим новогодним подарком – десятый в многодетной семье ребенок родился аккурат буквально в первые минуты 2024-го. Сейчас малыш уже подрос и готов к прогулкам на свежем воздухе, благо в Седице этого в избытке. Несколько лет назад семья решила перебраться из Молодечно в Вилейский район. Обзавестись собственными квадратными метрами помогла местная власть. Им выделили субсидию на строительство дома.

Олеся Филистович, многодетная мама:

Делали все сами, вообще муж придумал все в доме, что большая столовая, кухня. Постепенно все это достраивали. После строительства дома семья задумалась и о собственном деле. Два года назад Михаил открыл фермерское хозяйство. Сейчас глава большого семейства выращивает картофель. Небольшой огород есть и около дома. Мясо, сыр и молоко тоже домашние. Любовь к труду уже в ДНК семьи. Даже самые маленькие помогают убирать урожай.

Как отмечают супруги, финансовая поддержка многодетным в Беларуси действительно ощутимая. О таком во многих странах даже не мечтают, но помощь не сводится просто к выплатам пособий. Это еще и возможность построить дом и стимул открыть свое дело. Одной из главных мер поддержки многодетных остается семейный капитал. Он назначается при рождении третьего либо последующего ребенка. Уже открыто более 130 тысяч депозитных счетов. В этом году размер семейного капитала вырос на 5 % и превысил 31 тысячу рублей.

Светлана Белаш, начальник управления народонаселения, гендерной и семейной политики Министерства труда и социальной защиты Беларуси:

Использовать средства можно по истечению 18 лет с даты рождения ребенка, в связи с которым этот семейный капитал был назначен. Но с 2020 года предоставлено право досрочного использования средств семейного капитала по наиболее востребованным у многодетных семей направлениям: улучшение жилищных условий, оплата услуг образования, медицинские услуги, средства реабилитации для членов семьи с инвалидностью.