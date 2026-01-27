Снопков – Лукашенко: Беларусь за 10 лет увеличила втрое товарооборот с Китаем и вдвое – экспорт

27 января во Дворце Независимости состоялось масштабное совещание по нашей стратегии на китайском векторе. И здесь важнейшие вопросы: как нарастить наш экспорт и вывести инвестиционное направление на новый уровень, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наши страны связаны всепогодным и стратегическим форматом сотрудничества. За этим стоит что-то большее, чем просто только экономическая или только политическая связь. За этим стоит общность наших подходов и уверенность в надежности друг друга по многим направлениям. Мы интересны, и нам интересно не на один день или год.

Для понимания, в 2025 году Александр Лукашенко в Китае был дважды – каждый раз были достигнуты определенные договоренности на высшем уровне. Казалось бы у исполнителей после такого с обеих сторон развязаны руки, но что-то нас тормозит. И что-то нужно исключить из новой директивы. Первым свою точку зрения, логично, озвучил первый вице-премьер – активный на китайском направлении.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Но тем не менее у нас за Снопковым остается китайское направление. Мы довольно часто вели разговор на эту тему, и мне докладывал Николай Геннадьевич. Но это он один, он мне докладывает. Я его слушаю, как чекисты говорят, работаю на прием, или Василий Николаевич говорит, работаю на прием. А сегодня мы послушаем все вместе его. Ну поэтому, Николай Геннадьевич, вам слово по теме. Актуально и главное. А главное то, чего мы не сделали и что нам предстоит сделать.

Николай Снопков, первый заместитель премьер-министра Беларуси:

Доложу и об этом, но, если позволите, вначале все-таки подтверждаю тезис о том, что Китай это достаточно длительный процесс. И навсегда оценивать наши результаты год к году нельзя, поэтому с позволения четыре ключевых результата за 10 лет во взаимоотношениях, прежде всего, экономического характера между Беларусью и Китаем. Человека, недостаточно погруженного, цифры, озвученные Николаем Снопковым, по хорошему должны были бы впечатлить, но к Александру Лукашенко на совещания не за этим приходят, ведь потому резонные уточнения от первого лица, которые значительно меняют подготовленную картину. Лукашенко: когда видишь цифры китайских инвестиций по областям – сразу ясно, кто как работает.

Николай Снопков:

За 10 лет утроили показатели по товарообороту и удвоили по экспорту товара. Александр Лукашенко:

То есть был миллион, стало три? Николай Снопков:

Да. Александр Лукашенко:

Был миллион, стало три? Это вы как экономист давайте нам, чтобы журналисты тоже слышали цифру. Николай Снопков:

Было 2,5, стало 8,9 миллиарда. Александр Лукашенко:

Почти ничего для Китая. Николай Снопков:

При этом среднегодовой темп роста экспорта в прошлой пятилетке составил 117 %, что на 1,5 % выше, чем темпы роста экспорта с Россией, как с нашим основным рынком. Это говорит о том, что достаточно активно мы работали на китайском рынке. Александр Лукашенко:

Но за 5 лет, да? Николай Снопков:

Да, 5 лет. За 10 лет 111,4 % среднегодовой темп роста экспорта. Оборот товаров и услуг приблизился к рекордным 12 миллиардам долларов. Доля Китая во внешней торговле выросла в два раза и поднялась до 11 %. И, как вы верно отметили, сегодня это второй наш торговый партнер Беларуси после России. Александр Лукашенко:

А с первым партнером сколько процентов? Ну, по памяти, так сколько? Александр Турчин, премьер-министр Беларуси:

70 %. Александр Лукашенко:

70% – с Россией, 11% – с Китаем. Все остальное, меньше 20 % – это дальняя дуга, так? Николай Снопков:

Да, товарищ Президент. Потому мы и собираемся здесь, для того чтобы усилить вот ту дугу, которая будет альтернативой России. Александр Лукашенко:

Ну ладно, давайте усиливать.