Витебск представят 5 вокалистов во втором этапе нацотбора на детский конкурс «Славянского базар»

Пять лучших юных вокалистов представят Витебск во втором этапе национального отбора на конкурс Международного фестиваля искусств «Славянский базар», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В городе прошел региональный отборочный тур. Участвовали в нем те, кто уже успел громко заявить о себе на различных песенных состязаниях. На суд жюри они представили две композиции: произведение белорусского автора на родном языке и вторую на выбор.

В жюри – традиционно именитые и заслуженные артисты. У профессиональных вокалистов к конкурсантам высокие требования. «Славянский базар» – крупнейший фестиваль, и право взойти на его сцену получит действительно самый достойный участник. Обращают внимание на индивидуальность. Голос «Славянки» должен звучать.

Александр Суворов, председатель жюри регионального тура национального отбора 23-го Международного детского музыкального конкурса «Витебск»:

Прежде всего, конечно, мы будем обращать внимание на индивидуальность артиста. Это его тембр голоса, узнаваемость тембра. Второе, через это проходят все молодые исполнители, когда подражают известным артистам. Это хорошая практика, чтобы научиться. Но на этом конкурсе ты не должен подражать, быть похожим на кого-то. Ты должен раскрыть свою личность, свое исполнительское кредо какое-то.

Участие в региональном отборе для вокалистов – это и большая ответственность, и исполнительский опыт. А также путь к новым творческим знакомствам. Перед выходом на сцену самым юным участникам порой сложно преодолеть волнение.