Купание в проруби на Крещение: спасатели назвали важные правила

Работа спасателей требует огромного мужества, стойкости и самоотверженности. Они всегда первые там, где людям нужна помощь и поддержка. И их не остановит ни дым, ни огонь пожаров, ни рухнувшие здания и стихийные бедствия. Поговорили с гостями программы «Новое утро» Николаем Васильевым, водолазным специалистом Центра водолазно-спасательной службы РОСН «ЗУБР», и Арсланом Сехетовым, начальником кинологической службы Центра поисково-спасательных работ и пожаротушения РОСН «ЗУБР».
Впереди Крещение. Поговорим о правилах безопасности во время окунания. О чем стоит помнить?
Николай Васильев, водолазный специалист Центра водолазно-спасательной службы РОСН «ЗУБР»:
Главное правило – оценить состояние здоровья. Потому что не рекомендовано окунаться в ледяной воде людям с хроническими заболеваниями, с проблемами сердечно-сосудистой системы или ослабленным иммунитетом. Выбирайте места для окунания оборудованные, там, где работают специалисты. Перед окунанием обязательно разогрейтесь, сделайте небольшую разминку. Не окунайтесь на голодный желудок, обязательно надо перекусить, но не переедать. Ни в коем случае не разогревайте себя перед окунанием алкоголем. Это может привести к печальным последствиям. Заходите в воду постепенно, не нужно прыгать, нырять, потому что можно от резкого охлаждения получить холодовой шок. Не окунайтесь с головой, чтобы охлаждение организма не происходило быстро. Находитесь в воде 10-15 секунд. И после окунания обязательно растереться махровым полотенцем, одеть сухую теплую одежду и согреться теплым чаем.
Подробности смотрите в видео.