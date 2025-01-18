Купание в проруби на Крещение: спасатели назвали важные правила

Работа спасателей требует огромного мужества, стойкости и самоотверженности. Они всегда первые там, где людям нужна помощь и поддержка. И их не остановит ни дым, ни огонь пожаров, ни рухнувшие здания и стихийные бедствия. Поговорили с гостями программы «Новое утро» Николаем Васильевым, водолазным специалистом Центра водолазно-спасательной службы РОСН «ЗУБР», и Арсланом Сехетовым, начальником кинологической службы Центра поисково-спасательных работ и пожаротушения РОСН «ЗУБР».

Впереди Крещение. Поговорим о правилах безопасности во время окунания. О чем стоит помнить?