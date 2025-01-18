Год благоустройства. На что сделают акцент в 2025-м, расскажут в ток-шоу «Большой город»

Беларусь – чистая, красивая и ухоженная. Это отмечают все, кто хоть раз побывал в нашей стране. А вскоре наш общий дом станет еще краше и комфортнее, ведь 2025-й объявлен Годом благоустройства. Какие мероприятия направлены на создание и поддержание безопасной, современной и эстетически организованной жизни?

Об этом и не только расскажут гости ток-шоу «Большой город».