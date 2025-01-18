Год благоустройства. На что сделают акцент в 2025-м, расскажут в ток-шоу «Большой город»
Беларусь – чистая, красивая и ухоженная. Это отмечают все, кто хоть раз побывал в нашей стране. А вскоре наш общий дом станет еще краше и комфортнее, ведь 2025-й объявлен Годом благоустройства. Какие мероприятия направлены на создание и поддержание безопасной, современной и эстетически организованной жизни?
Об этом и не только расскажут гости ток-шоу «Большой город».
Один из принципов Года благоустройства – объединение усилий государства и общества. Важно уметь слушать и слышать людей. Представители власти на постоянной основе проводят личные приемы граждан. Что больше всего волнует белорусов?
Обновление жилого фонда. Сколько домов Минска попали в план по капремонту?
КОТОС – группа неравнодушных людей, связующая нить власти и жителей Минска. Кто попадает в эти ряды?
Высокое качество жизни белорусов – результат слаженной работы и небезразличного отношения к будущему каждого гражданина.
О том, на что будет сделан акцент в нынешнем году, обсудим с гостями ток-шоу «Большой город» 19 января в 10 утра.