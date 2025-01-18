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«Глобус, или Тим у викингов» – Ирина Токарева выпустила новую книгу про средневековых скандинавских мореходов

18 января 2025 13:33
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«Глобус, или Тим у викингов» – так называется новая книга белорусского автора Ирины Токаревой, которая вошла в серию «Приключения». Повесть стала уже седьмой историей о мальчике Тиме.

«Глобус, или Тим у викингов» – Ирина Токарева выпустила новую книгу про средневековых скандинавских мореходов-2

Ирина Токарева, автор книги:
Во всех книгах этой серии мальчик Тим со своими друзьями попадают в какое-то другое время, в цивилизацию другую, в другую страну. Находятся там какое-то время, и мы вместе с ними путешествуем по этой стране, узнаем интересные исторические факты, которые переплетают сюжет приключенческой книги. В первой части этой книги «Суровый край» мальчик попадает в давние времена к викингам и узнает все об их жизни. Он поселяется с ними в доме, в их семье, и мы вместе с героями книги узнаем о быте викингов, о том, какие они завоевывали страны, о том, какие они воины, какие-то мелочи бытовые, что они ели в те времена, что одевали.

«Глобус, или Тим у викингов» – Ирина Токарева выпустила новую книгу про средневековых скандинавских мореходов-4

Вторая часть называется «По дорогам скандинавских мифов». Здесь герой попадает в параллельную реальность и знакомится с мистическими персонажами скандинавских легенд и сказаний.

«Глобус, или Тим у викингов» – Ирина Токарева выпустила новую книгу про средневековых скандинавских мореходов-6

Ирина Токарева, автор книги:
Тим вместе со своими новыми друзьями, маленькими викингами, двумя братьями и сестрой, попадают в удивительную пещеру, которую они давно пытались найти. И пещера эта оказалась для них открытой. Оказывается, это был такой момент, когда она раз в 100 лет открывалась. И в этой пещере они найдут дорогу вот как раз в тот мир, где обитают тролли, гномы, эльфы, сказочные персонажи именно скандинавских мифов, которые так любят дети.

«Глобус, или Тим у викингов» – Ирина Токарева выпустила новую книгу про средневековых скандинавских мореходов-8

В книге юные читатели узнают о том, как викинги представляли себе мир и каким богам поклонялись. Также в повести множество интересных фактов, которые расположены в специальных плашках. Ребята узнают много новых слов и их значений, которые встречаются в тексте.

Подробности в видео.

# Ирина Токарева # Книги

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