Новости по тегу #Дмитрий Сорока

«Я бы рекомендовал фильм «Переломный момент» всем, кто еще верит в личностный выбор, в то, что все зависит от тебя и никогда не надо опускать руки, никогда не нужно отчаиваться».
Борьба со стихией или битва с собственными демонами. В центре сюжета – извилистая траектория взлета и падения будущей звезды академической гребли.
Картина белорусского режиссера Дмитрия Сороки повествует о 14-летнем спортсмене Артеме.
«Всегда все можно исправить. Это фундаментальная мысль фильма», – рассказал режиссер Дмитрий Сорока.
Во время премьер у зрителей будет возможность пообщаться с актерами и съемочной группой. Творческая команда запланировала приезды в разные города Беларуси.
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