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Новости по тегу #Дмитрий Сорока

Дмитрий Сорока о фильме «Переломный момент»: первая спортивная драма в суверенной истории Республики Беларусь
31 декабря 2025 13:26

Дмитрий Сорока о фильме «Переломный момент»: первая спортивная драма в суверенной истории Республики Беларусь

Сделали картину за 36 смен – пообщались со съёмочной группой фильма «Переломный момент»
03 декабря 2025 16:22

Сделали картину за 36 смен – пообщались со съёмочной группой фильма «Переломный момент»

Чернецкий: фильм «Переломный момент» не столько о спорте – он немножко о другом
27 ноября 2025 18:49

Чернецкий: фильм «Переломный момент» не столько о спорте – он немножко о другом

Представьте, что «Нетфликс» приехал снимать в Беларусь – как создавали картину «Переломный момент»
27 ноября 2025 07:51

Представьте, что «Нетфликс» приехал снимать в Беларусь – как создавали картину «Переломный момент»

С 27 ноября в кинотеатрах Беларуси стартует премьера картины «Переломный момент»
20 ноября 2025 06:30

С 27 ноября в кинотеатрах Беларуси стартует премьера картины «Переломный момент»

«Самые лучшие годы в моей жизни». Детской художественной школе №1 г. Минска исполняется 60 лет
13 ноября 2018 08:45

«Самые лучшие годы в моей жизни». Детской художественной школе №1 г. Минска исполняется 60 лет