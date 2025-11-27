У нас очень близкие, добрые отношения с Кыргызстаном – Лукашенко ответил на вопрос кыргызских журналистов

Протокольная программа саммита предусматривала и совместный обед лидеров. Он состоялся. Но Александр Лукашенко ушел с него раньше остальных. Нашего Президента ждали на следующей точке работы. В Мьянме. Но задержаться в Кыргызстане все же пришлось. Журналисты стали на пути.

Александр Лукашенко принял участие в заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ в Бишкеке. Инициативы нашего Президента по укреплению коллективной обороны, информационной безопасности и региональной сплоченности стали ключевыми моментами встречи союзников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пожалуй, самый неожиданный вопрос Президенту задала журналист из Кыргызстана. Ее интересовали наши двусторонние отношения. Александр Лукашенко в этой связи обозначил два основных посыла. Во-первых, мы сохранили то хорошее из советского периода, а во-вторых...

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Прекрасные отношения. Не стану перечислять, какой у нас товарооборот, что мы покупаем, продаем, самое главное, два посыла хочу обозначить.

Первое. Мы сохранили все то, что было между нами в советские времена. Помните, мы у вас по мелочам даже – покупали семена свеклы. Потому что у нас мы не могли их получить. Погода не та. Мы даже это сохранили, не говоря о поставках сюда нашей техники и так далее. Последние год-два вы стали богаче, значительно. Я заметил, вы много чего строите. Молодцы! По известным причинам. Мы с россиянами под санкции попали. В Кыргызстане молодцы. Они этим воспользовались и правильно сделали.

Второй момент, чтобы вы понимали о наших отношениях: когда украинцы начали разрушать инфраструктурные объекты на территории России, прежде всего нефтеперерабатывающие, у вас исчезло топливо. Конечно, мы по обязательствам своим россиянам много чего поставляем, мощные два завода, но кыргызы попросили помочь: «Нет топлива». Мы откликнулись, договорились с Владимиром Владимировичем, оторвали кусочек от россиян и сотрудничаем с вами. У нас очень близкие, добрые отношения.