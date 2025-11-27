Журналист из Кыргызстана спросила у Лукашенко про жизнь Бакиева в Беларуси

Александр Лукашенко принял участие в заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ в Бишкеке. Инициативы нашего Президента по укреплению коллективной обороны, информационной безопасности и региональной сплоченности стали ключевыми моментами встречи союзников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Лукашенко: западные политики целенаправленно готовятся к войне! Читайте здесь. Протокольная программа саммита предусматривала и совместный обед лидеров. Он состоялся. Но Александр Лукашенко ушел с него раньше остальных. Нашего Президента ждали на следующей точке работы. В Мьянме. Но задержаться в Кыргызстане все же пришлось. Журналисты стали на пути.

Пожалуй, самый неожиданный вопрос Президенту задала журналист из Кыргызстана. Ее интересовали наши двусторонние отношения. Лукашенко: у нас очень близкие, добрые отношения с Кыргызстаном. Читайте здесь. А после доуточнила про экс-президента Кыргызстана. Курманбек Бакиев с 2010 года живет в Беларуси.