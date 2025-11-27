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Журналист из Кыргызстана спросила у Лукашенко про жизнь Бакиева в Беларуси

27 ноября 2025 18:18
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Александр Лукашенко принял участие в заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ в Бишкеке. Инициативы нашего Президента по укреплению коллективной обороны, информационной безопасности и региональной сплоченности стали ключевыми моментами встречи союзников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Протокольная программа саммита предусматривала и совместный обед лидеров. Он состоялся. Но Александр Лукашенко ушел с него раньше остальных. Нашего Президента ждали на следующей точке работы. В Мьянме. Но задержаться в Кыргызстане все же пришлось. Журналисты стали на пути.

Журналист из Кыргызстана спросила у Лукашенко про жизнь Бакиева в Беларуси-2

Пожалуй, самый неожиданный вопрос Президенту задала журналист из Кыргызстана. Ее интересовали наши двусторонние отношения. 

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А после доуточнила про экс-президента Кыргызстана. Курманбек Бакиев с 2010 года живет в Беларуси. 

Журналист из Кыргызстана спросила у Лукашенко про жизнь Бакиева в Беларуси-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: 
Бакиев тоже хорошо живет, нормально. Мы его к вам не отпустим. Я ему сказал: никаких поездок, хватит, живи в Беларуси. Нормально живет. Я иногда бываю у него в гостях, когда приглашает. Так что мы его вам не отдадим.

То есть у него все хорошо?

Александр Лукашенко:
Да. Но очень страдает и скучает по стране. Все говорит: вот хотел бы хоть на могилу приехать к отцу. Ну, это безобразие, что киргизы не могут позволить своему президенту приехать на могилу отца. Я думаю, мы решим этот вопрос с нынешним руководством Кыргызстана.

# Александр Лукашенко # Беларусь-Кыргызстан

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