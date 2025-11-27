Журналист из Кыргызстана спросила у Лукашенко про жизнь Бакиева в Беларуси

Александр Лукашенко принял участие в заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ в Бишкеке. Инициативы нашего Президента по укреплению коллективной обороны, информационной безопасности и региональной сплоченности стали ключевыми моментами встречи союзников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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Протокольная программа саммита предусматривала и совместный обед лидеров. Он состоялся. Но Александр Лукашенко ушел с него раньше остальных. Нашего Президента ждали на следующей точке работы. В Мьянме. Но задержаться в Кыргызстане все же пришлось. Журналисты стали на пути.
Пожалуй, самый неожиданный вопрос Президенту задала журналист из Кыргызстана. Ее интересовали наши двусторонние отношения.
Лукашенко: у нас очень близкие, добрые отношения с Кыргызстаном. Читайте здесь.
А после доуточнила про экс-президента Кыргызстана. Курманбек Бакиев с 2010 года живет в Беларуси.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Бакиев тоже хорошо живет, нормально. Мы его к вам не отпустим. Я ему сказал: никаких поездок, хватит, живи в Беларуси. Нормально живет. Я иногда бываю у него в гостях, когда приглашает. Так что мы его вам не отдадим.
То есть у него все хорошо?
Александр Лукашенко:
Да. Но очень страдает и скучает по стране. Все говорит: вот хотел бы хоть на могилу приехать к отцу. Ну, это безобразие, что киргизы не могут позволить своему президенту приехать на могилу отца. Я думаю, мы решим этот вопрос с нынешним руководством Кыргызстана.