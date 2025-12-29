Чернецкий: дети – индикатор того, что происходит во взрослом мире

Главная елка страны – центральное событие Республиканского благотворительного марафона «Наши дети», который ежегодно объединяет тысячи ребят и наполняет предпраздничные дни атмосферой заботы и тепла. Александр Лукашенко принял участие в благотворительном мероприятии во Дворце Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «Я знаю, как это нелегко». Президент поблагодарил за воспитание истинных патриотов.

Радость приходит и в большие семьи, и к детям, ожидающим родительской ласки. Марафон добрых дел для наших детей – идея главы государства. А большая семья Лукашенко сама идет с подарками и теплыми словами в многодетные семьи. В стране настоящий марафон добра. Надо стараться быть волшебниками. А чтобы быть успешными героями, надо действовать. Лайфхак от Президента для детей. Лукашенко: Беларусь всегда сильна традициями, одна из них – новогодние поздравления детей. Подробности.

Новый год и Рождество Христово. Неважно, кто принесет радость: Дед Мороз, большой чиновник, добрый бизнесмен, друг семьи или щедрый знакомый. Главное, чтобы без подарков никто не остался. Впрочем, Беларусь – не только в праздники, а всегда – страна радости и развития для наших детей.

Руслан Чернецкий, министр культуры Беларуси:

Конечно, дети – самые искренние и самые честные люди, которые только могут быть. И они, можно сказать, индикатор того, что происходит во взрослом мире. Потому что через них ты прекрасно видишь, насколько в целом атмосфера в обществе в хорошую или в плохую сторону развивается и существует. И если ты видишь улыбки и счастливые глаза детей, значит, слава богу, все хорошо.

Мастера сцены очень точно отразили секрет белорусского дабрабыту. Ярко – для детского зрителя. И тонко – для внимательных взрослых. А если серьезно, то именно таких светлых сказок не хватает. Хотя наши дети по-прежнему искусные и трудолюбивые. Город мастеров – рукотворная сказка произведений искусства. Снег, морозец – Дед Мороз со Снегурочкой порадовали. Лукашенко о новогодней погоде. Подробности.