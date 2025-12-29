«Я знаю, как это нелегко». Президент поблагодарил за воспитание истинных патриотов

В эти волшебные дни накануне Нового года и Рождества мы обязательно следуем нашим традициям: добрым, человеческим, по-настоящему белорусским и, без преувеличения, всенародно любимым. Одна из них – окружать заботой наших детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Центральное событие этого марафона добра – самое масштабное, яркое, а для сотен юных белорусов еще и долгожданное, конечно, – Главная елка страны во Дворце Республики. И этой традиции, только вдумайтесь, уже три десятка лет!

Именно в 1995 году замечательная идея окружать заботой и теплом детишек (и в первую очередь тех, кто в этом особенно нуждается) была взята под патронат Президента и получила республиканский масштаб. С тех пор десятки тысяч ребят закружились в новогоднем марафоне – марафоне добра «Наши дети». Ну а сегодня, 29 декабря, сюда, вероятно, приехали уже дети тех самых «первооткрывателей» из середины 90-х – всего около 2,5 тысячи ребят из разных уголков страны: кто преуспел в учебе и спорте, кто в уходящем году проявил себя в науке и творчестве и, конечно, ребята с особенной судьбой и дети из семей, которые на белорусской земле нашли второй дом.

Хороводы, выставки, сказки в миниатюре, подарки. Праздник будет продолжаться до 23 января. Символично, что государственный проект совпадает с традицией рождественских святок поздравлять детей. А во Дворце Республики один из фрагментов праздника – Главная елка страны. Счастливые лица из всей Беларуси. Без малого 2,5 тысячи человек. Гости новогодней сказки – дети без родительского внимания и со сложной судьбой, победители олимпиад, конкурсов, спортивных состязаний, активисты общественной жизни. Вся Беларусь. Кто-то пришел на праздник за ручку с бабушкой через подземный переход столичного проспекта, а кто-то приехал из дальнего приграничья со своими наставниками. Каждому Президент нашел близкие слова.