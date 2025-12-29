Снег, морозец – Дед Мороз со Снегурочкой порадовали. Лукашенко о новогодней погоде

Главная елка страны – центральное событие Республиканского благотворительного марафона «Наши дети», который ежегодно объединяет тысячи ребят и наполняет предпраздничные дни атмосферой заботы и тепла. Александр Лукашенко принял участие в благотворительном мероприятии во Дворце Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Что может быть дороже, важнее, роднее? Это, конечно же, наши дети. В Беларуси не просто помнят об этом, этому посвящают госпрограммы, так называют акции. Это наша жизнеутверждающая установка белорусской модели развития. Современному беспросветному постгуманизму, как злым волшебникам, противостоит белорусское детолюбие. Это позиция и общества, и государства. Там, где детский смех, там и радость.

– Подарков хотим.

– Чуда.

Счастья. И увидеть нашего Президента Республики Беларусь. И это самый мой любимый праздник, Новый год, потому что все мечты сбываются и кому-то повезет в следующем году.

Да, у нас холодно, но на елке тут везде тепло, в Минске, необычно. В первый раз еду. Мне очень-очень нравится. – А что здесь нравится?

– Украшения нравятся, много чего красивого, необычного.

Главная елка на главной сценической площадке государства. Можно все, даже конфетами бросаться. С такими эмоциями дети забыли и о гаджетах.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Да, уже за километр от Дворца Республики слышно, что вы здесь веселитесь. Ну что ж, Новый год. Должен сказать, что вы люди счастливые. И мы с вами, у нас двойной праздник. Ну а если совсем точно, то у вас двойной праздник. Во-первых, мы провожаем старый год и встречаем абсолютно новый 2026 год. Ну и второй праздник, самый желанный, наверное, для всех наших, хотел сказать, малышей. Ну какие уже малыши? По тому шуму, который я услышал далеко за пределами этого зала, я понял, что вы уже далеко не малыши. Но тем не менее все вы ученики, учащиеся, студенты, и у вас приятное время – время каникул. Поэтому двойной праздник – Новый год и каникулы. Дед Мороз со Снегурочкой нас сегодня порадуют, но уже порадовали. Снег, морозец, и мы по-настоящему, как никогда, в этом году, наверное, сможем встретить наш Новый год. А снег и мороз в это время – это хорошее настроение. Вижу, что у вас это дело присутствует.

Новогодняя сказка поселилась в Беларуси. И личной непосредственной вере в чудеса сопутствует и способствует настрой, атмосфера и чистота сердец. Прикоснуться к этой светлой атмосфере стараются и взрослые. Большая сказка для всей республики, потому что мы, взрослые, тоже ждем эту сказку. Ведь мы радуемся вместе с детьми. Атмосфера потрясающая во Дворце. Прекрасные локации, прекрасные герои, которые развлекают наших детей. Море удовольствий, море впечатлений. Спасибо огромное нашей любимой Беларуси.

Я на елке. Потому что я тут познакомлюсь, у меня тут друзья будут.

Надо поставить елку, включить гирлянды и приготовить много еды, чтобы наесться.

Здесь весело, и можно приходить не в школьной форме.