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Чергинец: «Я говорю по-русски, защищая белорусский, это нормальное тоже явление»

01 сентября 2021 15:56
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Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:
Все-таки в нашем обществе белорусский язык занимает лишь второе место по массовости после русского. Вы с этим согласны? Как реабилитировать это желание прикоснуться к белорусскому языку?

Чергинец: «Я говорю по-русски, защищая белорусский, это нормальное тоже явление»-1

Владимир Андриевич, начальник управления издательской и полиграфической деятельности Министерства информации Республики Беларусь:
Мне здаецца, нам трэба выкарыстоўваць дыялектызмы для характарыстыкі літаратурнага героя, якія паказваюць яго характар і гэтак далей. Праблема ў нас з вамі. Калі мы, маладыя ці старыя, захочам вывучыь беларускую мову, то гэта ў нас генетычна. Трэба працаваць над сабой. І чытанне кнігі, веданне кнігі, зварот да кнігі як раз дазваляе нам гэта рабіць. Мы лянуемся. Мы часта лянуемся вывучыць ці размаўляць па-беларуску.

Чергинец: «Я говорю по-русски, защищая белорусский, это нормальное тоже явление»-4

Николай Чергинец, председатель Союза писателей Беларуси:
Как известно, Президент нашей страны совсем недавно сказал, что у нас никакой проблемы нет с русским и белорусским языками. Я не вижу большой проблемы. Я говорю по-русски, защищая белорусский, это нормальное тоже явление. Я магу добра размаўляць па-беларуску, калі трэба. Но так бывает, что в жизни общаешься больше, может быть, на русском языке, но белорусский язык был и будет. Главное вот что: роль здесь писателей огромная. 

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# Язык # общество # Владимир Андриевич # Николай Чергинец # Татьяна Савчик # Фотофакт

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