Чергинец: «Я говорю по-русски, защищая белорусский, это нормальное тоже явление»

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.

Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:

Все-таки в нашем обществе белорусский язык занимает лишь второе место по массовости после русского. Вы с этим согласны? Как реабилитировать это желание прикоснуться к белорусскому языку?