Эта традиция зародилась в БГУ. В Минске провели молебен ко Дню знаний

Новости Беларуси. Ровно 100 лет назад первых первокурсников встретил БГУ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За знаниями тогда сюда пришли чуть более 1 300 воспитанников. Набор был всего на три факультета: рабочий, медицинский и общественных наук.

1 сентября студентами альма-матер стали почти 5 000 первокурсников. В первый день учебы они встретились с деканами своих факультетов. Затем желающие могли посетить молебен ко Дню знаний. Кстати, традиция первосентябрьской службы в свое время зародилась именно в этом учебном заведении.

Божественную литургию совершил Митрополит Вениамин в Минском Свято-Духовом кафедральном соборе. В ходе молитв священнослужители обратились с напутственным словом к школьникам и студентам, напоминая о том, что учеба – это большой труд, который требует усердия и настойчивости.

Вениамин, Митрополит Минский и Заславский, Патриарший экзарх всея Беларуси:

Начало учебного года – это радость получения новых знаний, возможность расширения своего кругозора, приготовление к самостоятельной жизни и служению обществу, Богу и людям. За этим стоит большой труд. Хороший специалист может стать таковым, приобретя новые современные знания. Кроме того, этот процесс образования должен идти параллельно с внутренней работой над собой. Потрудитесь, дорогие студенты, вдохновения вам в этом важном занятии, труде, всесильной помощи божьей, благословения.

Мы с мыслями о том, что сегодня 1 сентября, День знаний для студентов, учащихся, поэтому чтобы настрой был у людей, помощь божья.