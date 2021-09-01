Наталья Кочанова: когда я бываю в школах нашей страны, я просто восхищаюсь условиями, которые созданы для ребят

Новости Беларуси. Первый звонок прозвучал 1 сентября в обновленной столичной 25-й гимназии. К новому учебному году четырехэтажное здание реконструировали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Школу оборудовали видеокамерами и современной системой контроля безопасности. Построили стадион, появилась столовая с пищеблоком. Сделали все для того, чтобы школьный процесс для всех его участников стал максимально комфортным. На открытие пригласили почетных гостей, среди которых и спикер верхней палаты парламента. Наталья Кочанова пожелала детям успехов в учебе, а учителям плодотворной работы.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Всякий раз, когда я бываю в школах нашей страны, я просто восхищаюсь теми условиями, которые сегодня созданы для ребят. Для того, чтобы, получая знания, они могли находиться в комфортных условиях. Есть все в этой школе, буквально, абсолютно все. И важно, что в этой школе очень славные добрые традиции, и вот подтверждением тому – тот музей, который есть в этой школе, музей истории Заводского района. Это то, что сегодня воспитывает наших детей, воспитывает молодое поколение.