Лукашенко: зачем кого-то куда-то внедрять или в состав вводить? Беларусь в Россию, а Россию в Беларусь

День знаний, как правило, Президент встречает в окружении либо школьников, либо студентов. Александр Лукашенко по одному из дипломов учитель и имеет педагогический стаж. Поэтому праздничная линейка для главы государства всегда проходит с большим волнением. Этот учебный год жители молодого микрорайона Бобруйска встречают с новой школой. Учреждение образования было построено менее чем за год, и его открытие – большой подарок и стране, и городу.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Не теряя суверенитета ни России, ни Беларуси мы можем выстроить такие отношения, которых нет ни в федеративных, ни в унитарных государствах. Зачем кого-то куда-то внедрять или в состав вводить? Беларусь в Россию, а Россию в Беларусь. Не надо включать никого, надо выстраивать отношения как два суверенных государства. Вот смотрите, на злобу, самый яркий пример. Это одна из программ. Военно-техническое сотрудничество, оборонное сотрудничество и государственная безопасность. Ну, возьмем оборонку. Два суверенных государства, но мы же выстроили свои отношения. У нас, считай, единая армия, основу которой на западном направлении – и в ОДКБ перенесли это – составляет белорусская армия. Не дай бог война с этими негодяями – белорусская армия вступает в эту драку первой, и сразу же весь западный округ (под это выстроена вся западная часть Вооруженных Сил России) подключается. И мы вместе выстраиваем оборону и сопротивление своему противнику или врагу. Выстроили же как суверенные государства. Это же главное. Главное, чтобы войны не было, как в народе говорят, все остальное мы организуем. Выстроили. Поэтому нет необходимости сегодня разрушать суверенитет и независимость государств.