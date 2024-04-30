Чергинец: мы в прибыли, идём вперед. «Белавиа» занесена на Республиканскую доску Почёта
В Минске обновили Республиканскую доску Почета. По итогам работы в 2023-м в галерее социально-экономических достижений 64 победителя: как ведущие предприятия, так и отдельные регионы – все те, кто своим ежедневным трудом продвигает страну вперед, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Одним из лучших в номинации «сфера услуг» стала «Белавиа». 2023-й для компании был действительно знаковым: стало больше новых рейсов – уже сегодня белорусы летают в Дели и Мурманск. Открылись практически все областные аэропорты – увеличился и поток пассажиров.
Игорь Чергинец, генеральный директор авиакомпании «Белавиа»:
Мы в прибыли, идем вперед, развиваемся, открываем новые маршруты, увеличиваем частоты выполнения наших рейсов. Новые регулярные, чартерные.
В Минске обновили Республиканскую доску почёта – кто теперь в списках?