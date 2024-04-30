Чергинец: мы в прибыли, идём вперед. «Белавиа» занесена на Республиканскую доску Почёта

В Минске обновили Республиканскую доску Почета. По итогам работы в 2023-м в галерее социально-экономических достижений 64 победителя: как ведущие предприятия, так и отдельные регионы – все те, кто своим ежедневным трудом продвигает страну вперед, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.