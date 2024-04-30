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Чергинец: мы в прибыли, идём вперед. «Белавиа» занесена на Республиканскую доску Почёта

30 апреля 2024 17:34
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В Минске обновили Республиканскую доску Почета. По итогам работы в 2023-м в галерее социально-экономических достижений 64 победителя: как ведущие предприятия, так и отдельные регионы – все те, кто своим ежедневным трудом продвигает страну вперед, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чергинец: мы в прибыли, идём вперед. «Белавиа» занесена на Республиканскую доску Почёта-1

Одним из лучших в номинации «сфера услуг» стала «Белавиа». 2023-й для компании был действительно знаковым: стало больше новых рейсов – уже сегодня белорусы летают в Дели и Мурманск. Открылись практически все областные аэропорты – увеличился и поток пассажиров.

Чергинец: мы в прибыли, идём вперед. «Белавиа» занесена на Республиканскую доску Почёта-4

Игорь Чергинец, генеральный директор авиакомпании «Белавиа»:
Мы в прибыли, идем вперед, развиваемся, открываем новые маршруты, увеличиваем частоты выполнения наших рейсов. Новые регулярные, чартерные.

В Минске обновили Республиканскую доску почёта – кто теперь в списках?

# Авиакомпания # общество # Игорь Чергинец

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