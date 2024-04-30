Прямой эфир

В Минске обновили Республиканскую доску почёта – кто теперь в списках?

30 апреля 2024 11:22
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Лучшие в своем деле и гордость страны! В Минске обновили Республиканскую доску почета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По итогам работы в 2023-м, в галерее социально-экономических достижений 64 победителя: как ведущие предприятия, так и отдельные регионы – все те, кто своим ежедневным трудом продвигает страну вперед.

В Минске обновили Республиканскую доску почёта – кто теперь в списках?-1

Попасть на доску почета непросто. Конкуренция серьезная, всех «номинантов» оценивали по разным критериям: если промышленное предприятие, то особое внимание показателям экспорта и производительности труда. В районах – валовой региональный продукт, инвестиционный климат и средняя заработная плата. Свое место в ряду лучших нашли организации, которые это заслужили и благодарностью белорусов. В их числе Браславская центральная районная больница. Ее работа признана эталоном медицины в регионах.

В Минске обновили Республиканскую доску почёта – кто теперь в списках?-4

Александр Макаревич, главный врач Браславской центральной районной больницы:
В прошлом году нами проделана большая работа. Во-первых, в неврологическом отделении организованы сосудистые койки для лечения пациентов неврологического профиля. Увеличилось количество лапароскопических операций, освоены новые методы операций, развивается малоинвазивная хирургия.

Определили и сильнейшие регионы. Самую высокую планку в 2023-м взяли Минская и Брестская области. Однако звание лучших – не повод почивать на лаврах. Теперь результаты работы должны стать еще выше.

В Минске обновили Республиканскую доску почёта – кто теперь в списках?-7

Денис Курленко, заместитель председателя Минского областного исполнительного комитета:
Минская область из года в год прибавляет. Мы постоянно где-то пятую часть формируем валового регионального продукта. Что касается ВРП, мы приросли практически на 10 %. Это больше, чем любой другой регион. Такая планка ставит определенные задачи – нацелиться на создание тех условий, которые будут способствовать поступательному развитию нашей области.

В Минске обновили Республиканскую доску почёта – кто теперь в списках?-10

Юрий Чеботарь, министр экономики Беларуси:
Уровень победителей в этом году очень высокий. Особенно мы видим по реальному сектору экономики. Нашим драйвером в прошлом году была промышленность. 11 номинантов, притом номинанты из различных категорий и отраслей, в том числе частный бизнес, предприятия коммунальной формы собственности, республиканские. Это показатель эффективности и конкурентоспособности наших предприятий.

В Минске обновили Республиканскую доску почёта – кто теперь в списках?-13

В 2024 году Республиканской доске почета исполняется четверть века. За это время не раз менялись критерии для определения лучших. Неизменно лишь то, что есть и такого рода мотивация, чтобы как отдельные коллективы, так и целые регионы стремились приносить благо своей отрасли и стране.

# Государственная политика # общество # Денис Курленко # Юрий Чеботарь

Другие новости рубрики

Все новости
Лукашенко: техника для уборки камней у нас есть, но надо деньги считать иногда
30 апреля 2024 10:53

Лукашенко: техника для уборки камней у нас есть, но надо деньги считать иногда

Лукашенко: к 9 мая мы должны посеять всё, поэтому работать надо день и ночь!
30 апреля 2024 10:49

Лукашенко: к 9 мая мы должны посеять всё, поэтому работать надо день и ночь!

В съёмках клипа принимал участие ветеран войны. Певица Жанет рассказала о песне «Не молчите»
30 апреля 2024 08:26

В съёмках клипа принимал участие ветеран войны. Певица Жанет рассказала о песне «Не молчите»

В Беларуси выбрали лучшую разведгруппу Вооружённых Сил
30 апреля 2024 08:12

В Беларуси выбрали лучшую разведгруппу Вооружённых Сил

В семье ошейниковых пекари Гродненского зоопарка появился малыш
30 апреля 2024 08:10

В семье ошейниковых пекари Гродненского зоопарка появился малыш

Как научиться выходить из зоны дискомфорта и менять жизнь к лучшему? Мнение магистра психологии
30 апреля 2024 08:10

Как научиться выходить из зоны дискомфорта и менять жизнь к лучшему? Мнение магистра психологии

Яровые культуры в Беларуси посеяли на более чем 46% площадей
30 апреля 2024 07:34

Яровые культуры в Беларуси посеяли на более чем 46% площадей

Лукашенко посещает Костюковичский район – Президент проверит ход посевной и готовность техники
30 апреля 2024 07:33

Лукашенко посещает Костюковичский район – Президент проверит ход посевной и готовность техники

В БГУКИ начал работу Центр языка и культуры Пакистана
30 апреля 2024 07:01

В БГУКИ начал работу Центр языка и культуры Пакистана

В «Минскэнерго» предупредили о вреде нелегального потребления электроэнергии
30 апреля 2024 06:46

В «Минскэнерго» предупредили о вреде нелегального потребления электроэнергии

Бюджет прожиточного минимума в Беларуси вырастет 1 мая
30 апреля 2024 06:30

Бюджет прожиточного минимума в Беларуси вырастет 1 мая

Каир принимает белорусско-египетский бизнес-форум
30 апреля 2024 06:22

Каир принимает белорусско-египетский бизнес-форум