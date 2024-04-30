В Минске обновили Республиканскую доску почёта – кто теперь в списках?

Лучшие в своем деле и гордость страны! В Минске обновили Республиканскую доску почета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По итогам работы в 2023-м, в галерее социально-экономических достижений 64 победителя: как ведущие предприятия, так и отдельные регионы – все те, кто своим ежедневным трудом продвигает страну вперед.

Попасть на доску почета непросто. Конкуренция серьезная, всех «номинантов» оценивали по разным критериям: если промышленное предприятие, то особое внимание показателям экспорта и производительности труда. В районах – валовой региональный продукт, инвестиционный климат и средняя заработная плата. Свое место в ряду лучших нашли организации, которые это заслужили и благодарностью белорусов. В их числе Браславская центральная районная больница. Ее работа признана эталоном медицины в регионах.

Александр Макаревич, главный врач Браславской центральной районной больницы:

В прошлом году нами проделана большая работа. Во-первых, в неврологическом отделении организованы сосудистые койки для лечения пациентов неврологического профиля. Увеличилось количество лапароскопических операций, освоены новые методы операций, развивается малоинвазивная хирургия. Определили и сильнейшие регионы. Самую высокую планку в 2023-м взяли Минская и Брестская области. Однако звание лучших – не повод почивать на лаврах. Теперь результаты работы должны стать еще выше.

Денис Курленко, заместитель председателя Минского областного исполнительного комитета:

Минская область из года в год прибавляет. Мы постоянно где-то пятую часть формируем валового регионального продукта. Что касается ВРП, мы приросли практически на 10 %. Это больше, чем любой другой регион. Такая планка ставит определенные задачи – нацелиться на создание тех условий, которые будут способствовать поступательному развитию нашей области.

Юрий Чеботарь, министр экономики Беларуси:

Уровень победителей в этом году очень высокий. Особенно мы видим по реальному сектору экономики. Нашим драйвером в прошлом году была промышленность. 11 номинантов, притом номинанты из различных категорий и отраслей, в том числе частный бизнес, предприятия коммунальной формы собственности, республиканские. Это показатель эффективности и конкурентоспособности наших предприятий.