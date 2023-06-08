«Через нашу школу прошло более тысячи клиентов». В каком возрасте можно обучиться на айтишника?

Как найти себя? Каждый понимает этот вопрос по-своему. Для кого-то это статус и уровень достатка, для кого-то – творчество и карьерный рост. Но в итоге все сводится к одному – невозможно быть счастливым человеком, занимаясь нелюбимым делом. О том, почему нам сложно понять, чего мы хотим, и как найти свое призвание, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Давайте составим портрет человека, который обращается к вам за новой специальностью. Это мужчина или женщина, какого возраста?