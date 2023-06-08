«Через нашу школу прошло более тысячи клиентов». В каком возрасте можно обучиться на айтишника?

Как найти себя? Каждый понимает этот вопрос по-своему. Для кого-то это статус и уровень достатка, для кого-то – творчество и карьерный рост. Но в итоге все сводится к одному – невозможно быть счастливым человеком, занимаясь нелюбимым делом. О том, почему нам сложно понять, чего мы хотим, и как найти свое призвание, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Давайте составим портрет человека, который обращается к вам за новой специальностью. Это мужчина или женщина, какого возраста?
Сергей Краевский, директор IT-школы:
Здесь совершенно разный возраст. Можно со школьной скамьи начинать учить, учиться, получать навыки и знания в IT-сфере в целом. Портрет такой, если говорить о наших клиентах, я не могу судить всех под одну гребенку. Опыт у нас достаточно большой, через нашу школу прошло более тысячи клиентов или студентов, можно так называть их в том числе. Прежде всего перед тем, как рекомендовать какое-либо направление, мы разговариваем с человеком о его личной жизни немного, чем он занимался, какое у него образование, возраст. В среднем возраст от 18 до 45 лет – это как раз таки наши студенты, клиенты. Если это возраст младше – например, к нам обращаются родители, говорят, что возьмите моего сыночка или доченьку в вашу школу, мы хотим, чтобы стал айтишником. Мы говорим: «Зачем вам?» То есть 16 лет – это еще рановато. Если приходит человек, которому уже далеко за 40, мы очень тщательно задаем ему вопросы, и чаще всего личного характера, понимает ли он, куда он вообще идет.
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