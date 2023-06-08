О чём стоит помнить, отдыхая у воды? Отправились со спасателями в рейд по пляжам

Новости Беларуси. Проблема, которую порождает жара. В Беларуси 135 человек утонули с начала 2023 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это не только первые жертвы небезопасного купания. Есть провалившиеся под лед рыбаки, дети, которые оказались в водной ловушке. В антилидерах Брестская область, где зафиксировали 30 случаев. Спасатели ОСВОД и МЧС этого региона начали большую кампанию по профилактике и предупреждению трагедий – беседы, рейды, показательные выступления водолазов. Репортаж Кристины Протосовицкой.

– Пожалуйста, не забывайте дома жилет. Это, кстати, административное правонарушение.

– Я знаю. Серьезно, оставил в пакете. Вчера был с пакетом.

– Надевайте, пожалуйста, жилет.

– Хорошо.

Спасатели пока только предупреждают, и главное – их вовремя услышать. Рейды на суше и воде – заметить, обезопасить, а может, даже спасти. Брестчанка Виталия с дочкой Боженой приходят к воде отдохнуть уже несколько дней подряд, ребенок пока не умеет плавать. Правило «вытянутой руки» мама соблюдает.

Виталия Романюк, жительница Бреста:

Приходим в безопасное время, до 11 стараемся. Максимум до 12, после обеда. Ребенок должен быть всегда со взрослыми, под присмотром. На расстоянии вытянутой руки – рука на пульсе. Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Ты хорошо плаваешь?

Иван Кравчук, житель Бреста:

Да, занимаюсь уже пять лет. В бассейне плаваю, хожу туда три раза в неделю.

– Но все равно знаешь, что без взрослых на речку ходить нельзя?

– Да. Потому что можно утонуть, заплыть за буйки. И никто тебя уже там не достанет.

Летний сезон только начинается, а статистика, за которой реальные жизни и судьбы, тревожная. Только в Брестской области с начала года на воде погибли 30 человек, двое из которых дети. Есть первая жертва купания – в Микашевичах в запрещенном месте утонул мужчина.

Ирина Тукай, официальный представитель Брестского областного управления МЧС:

Наша задача – достучаться до каждого, от мала до велика, напомнить важные правила безопасности. Рассказать людям, как безопасно отдыхать на водоемах, как действовать, попав в ту или иную опасную ситуацию. И самая главная задача – научить их выходить победителями из этих опасных ситуаций.

Андрей Шклярик, начальник водолазно-спасательной службы ПАСО Брестского областного управления МЧС:

Следует обращать внимание при заплывах на длинные дистанции и нырянии. Вода на поверхности кажется теплой, а на глубине уже около 30 сантиметров может быть холодной, что может привести к судорогам.

На набережной в Бресте спасатели ОСВОД и МЧС устроили праздник безопасности. На Мухавце водолазы отработали спасение на воде на глазах у десятков детей. Катеры, лодки, спасательное снаряжение – арсенал пополняется ежегодно.

Александр Сегенюк, начальник маневренно-поисковой группы Брестской областной организации ОСВОД:

Мы вооружены очень серьезно, если взять 15-20 лет. Во-первых, прогресс не стоит на месте; во-вторых, все это обновляется. На сегодня даже в поисковой работе, если вы видите, летают, используются дроны, эхолоты очень большого разрешения, чтобы максимально быстро найти пострадавших.

Кристина Протосовицкая:

Центральный пляж в Бресте прошел перезагрузку. Отныне это закрытая территория, появились лежаки и зонтики, система видеонаблюдения. Но главное, конечно, бдительность спасателей. Ведь поистине чувствовать себя в безопасности можно быть только в разрешенных для купания местах.

Ежегодно список разрешенных пляжей для купания расширяется. Тенденция последних лет – места, куда не зарастает народная тропа, вопреки запретам после благоустройства получают «зеленый свет». В Брестской области в этом сезоне будет работать 31 спасательный пост и 8 станций.

Виталий Кулинич, председатель Брестской областной организации ОСВОД:

В текущем году рассматривается вопрос по передислокации постов, чтобы было оптимальное расположение постов для охраны жизни людей. Массовые места, которые пользуются большой популярностью у населения, постепенно будут переведены в разрешенные места с оборудованием там постов.