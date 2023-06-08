«Выгорел в прежней профессии». Что поможет в профориентации?

Как найти себя? Каждый понимает этот вопрос по-своему. Для кого-то это статус и уровень достатка, для кого-то – творчество и карьерный рост. Но в итоге все сводится к одному – невозможно быть счастливым человеком, занимаясь нелюбимым делом. О том, почему нам сложно понять, чего мы хотим, и как найти свое призвание, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Бывает такое, что человек выгорел в прежней профессии, оставил ее, но еще не придумал, чем будет заниматься дальше. Сколько времени может длиться такой тайм-аут?

Сергей Краевский, директор IT-школы:

Мы тут говорим о том, как определиться в жизни и найти себя, но ведь этот процесс вообще бесконечный. Он будет длиться практически всю жизнь. Нужно пробовать – конечно же, это правильно. Разумеется, нужно правильные вопросы себе самому задавать. Нужно отвечать на вопросы: кто я сейчас, чего хочу. Возможно, вы хотели этого именно в детстве. Желательно провести какой-то самоанализ. Куча тестов, методологии, методов в интернете существует, где можно прямо на сотню разных вопросов ответить. Один тест вам скажет, что у вас есть какая-то предрасположенность к чему-то. Другой тест, возможно, подтвердит это. На какого-то одного специалиста, на одно тестирование невозможно полагаться. Нужно немножко провести самоанализ и задавать себе вопросы, чего же я хочу.