«Больше 100 специальностей». Как выбрать направление в IT-сфере?

Как найти себя? Каждый понимает этот вопрос по-своему. Для кого-то это статус и уровень достатка, для кого-то – творчество и карьерный рост. Но в итоге все сводится к одному – невозможно быть счастливым человеком, занимаясь нелюбимым делом. О том, почему нам сложно понять, чего мы хотим, и как найти свое призвание, поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Сергей Краевский, директор IT-школы:

Если человек решил, что ему надоело то, чем он занимается, можно попробовать что-то другое. Ставится вопрос: что? Конечно, если выбирать в нынешнем мире, в котором сейчас мы живем, будут смотреть, разумеется, сферу IT. Там больше 100 специальностей. Эти специальности охватывают абсолютно все направления другие – можно в промышленности, автоиндустрии и медицине. Поэтому ранее, когда мы получали образование, наши родители или мы, кто-то ранее получил образование врача, конечно, и там можно выгореть. Даже программисты выгорают на своих рабочих местах. Я выгораю на своем рабочем месте. Помогают разные в этом инструменты. Что тогда можно выбрать? Что тогда получается, наш диплом, который мы раньше получали, того же хирурга или педагога положить далеко на полочку и забыть? Нет, можно в IT-сфере стать программистом, но искать компанию, которая занимается, например, тоже медициной, созданием каких-то приложений по здоровью.

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