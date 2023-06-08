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Финал конкурса «Мельница моды – 2023» проходит в Минске. Какую необычную одежду представили молодые дизайнеры?

08 июня 2023 19:28
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Новости Беларуси. Одежда в стиле барокко или коллекция без имени. Более 300 претендентов. Главная интрига самого модного события в Беларуси вот-вот будет раскрыта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 8 июня в столице проходит финал масштабного молодежного проекта «Мельница моды».

Финал конкурса «Мельница моды – 2023» проходит в Минске. Какую необычную одежду представили молодые дизайнеры?-1

За право быть лучшим дизайнером боролись молодые кутюрье со всей страны. До финального подиума дошли лишь 75 конкурсантов. Они представили детские и взрослые коллекции. А вот будет ли это в тренде – решало компетентное жюри. Всего 8 номинаций. Накануне отдельные призы получили фотографы, модели и стилисты. В 2023 году показ проходит под девизом «Время твоих возможностей».

Финал конкурса «Мельница моды – 2023» проходит в Минске. Какую необычную одежду представили молодые дизайнеры?-4

Елисавета Минник, участница конкурса «Мельница моды – 2023»:
Наша коллекция называется «Эволюция тела». Она вдохновленная скульптурами испанского художника Лидерика. В его скульптурах присутствуют различные части тела, которые мы в нашей коллекции гиперболизировали. Если раньше какие-то изъяны считались уродливыми, то сейчас считаются уникальными.

Финал конкурса «Мельница моды – 2023» проходит в Минске. Какую необычную одежду представили молодые дизайнеры?-7

Елена Погирницкая, участница конкурса «Мельница моды – 2023»:
Я работаю в тематике белорусского барокко XVI-XVII веков эпохи правления князей Радзивиллов. Это моя основная тема. В коллекции представлено сегодня на конкурсе, а она является миксом барокко и школы. Я хочу продвигать наш исторический пласт именно в направлении Радзивиллов. Это достаточно весомый пласт, интересный.

Финал конкурса «Мельница моды – 2023» проходит в Минске. Какую необычную одежду представили молодые дизайнеры?-10

Победители смогут реализовать свои идеи на ведущих предприятиях страны. «Мельница моды» уже не первый год открывает новые имена и помогает молодым ребятам двигаться дальше и реализовывать себя.

# Мода # общество # Фотофакт

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