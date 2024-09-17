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В УВД Миноблисполкома чествовали отличившихся сотрудников милиции

17 сентября 2024 17:36
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Праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню народного единства, прошли во всех районах. В УВД Миноблисполкома чествовали отличившихся сотрудников, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В УВД Миноблисполкома чествовали отличившихся сотрудников милиции-2

Здесь состоялось офицерское собрание. В торжественной обстановке лучшим вручили медали, а также первые и очередные офицерские погоны. Говорили о значимости дня, верности традициям белорусов. Также был зачитан приказ о присвоении специальных званий. Особый акцент – на исторической составляющей. Была организована экскурсия в музей УВД. В этот важный для каждого белоруса день говорили о необходимости бережно хранить и защищать родную землю. И огромная ответственность за процветание нашей страны лежит на тех, кто связал свою жизнь со службой.

# Госнаграды # МВД Беларуси

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