В УВД Миноблисполкома чествовали отличившихся сотрудников милиции

Здесь состоялось офицерское собрание. В торжественной обстановке лучшим вручили медали, а также первые и очередные офицерские погоны. Говорили о значимости дня, верности традициям белорусов. Также был зачитан приказ о присвоении специальных званий. Особый акцент – на исторической составляющей. Была организована экскурсия в музей УВД. В этот важный для каждого белоруса день говорили о необходимости бережно хранить и защищать родную землю. И огромная ответственность за процветание нашей страны лежит на тех, кто связал свою жизнь со службой.