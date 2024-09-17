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Почему иностранцы выбирают Беларусь вторым домом – пообщались с армянской семьёй

17 сентября 2024 17:37
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Этот праздник особенно важен не только для коренных белорусов, но и для представителей других национальностей, для которых Синеокая стала вторым домом. Здесь они получают качественное образование, строят карьеру, создают крепкие семьи. Только в Минской области проживает свыше 29,5 тысяч иностранных граждан, рассказали в программе «Минщина» на СТВ.

Чем их привлекает Беларусь – в материале Екатерины Ковальчук.

Почему иностранцы выбирают Беларусь вторым домом – пообщались с армянской семьёй-2

Семья Аракелян-Айрапетян 9 лет назад сделала серьезный шаг для себя – переехала в Беларусь. Неслучайно. Изначально глава семейства провел так называемую «разведку». Он часто приезжал в Минск по работе. И мог увидеть белорусскую красоту, чистоту и порядок. Рассказывал дома, что здесь очень гостеприимный и дружелюбный народ. Вместе разложили карту Беларуси и выбрали Узденский район. Все понравилось с первого взгляда.

Почему иностранцы выбирают Беларусь вторым домом – пообщались с армянской семьёй-4

Варсик Аракелян:
Здесь хорошо, спокойно, работа и люди ему понравились, обстановка. Тогда он уже и нас привез. Нас тянет больше сюда, потому что друзей больше, знакомых в Узде. Мы переехали, чтобы дети пошли в первый класс уже в основную школу. Потому что адаптация с русского – с армянского на русский – трудно, но сейчас скажи им слово, у них все русское уже идет.

Почему иностранцы выбирают Беларусь вторым домом – пообщались с армянской семьёй-6

Сегодня на территории Узденского района проживает около 600 иностранных граждан. В основном россияне и украинцы.

Почему иностранцы выбирают Беларусь вторым домом – пообщались с армянской семьёй-8

Юлия Щербо, начальник отделения по гражданству и миграции Узденского РОВД:
Сотрудники отделения по гражданству и миграции Узденского РОВД осуществляют контроль за соблюдением законодательства иностранными гражданами, а также всегда оказывают помощь в рамках правового поля, стараются всегда войти в ситуацию и посоветовать наиболее правильный выход из нее.

Подробности в сюжете.

# Екатерина Ковальчук # Иностранцы в Беларуси

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