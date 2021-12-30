Cуд огласил обвинительный приговор фигурантам громкого «сахарного дела»

По нему проходили 10 человек, среди которых пять бывших директоров белорусских сахарных заводов. Все они обвинялись в получении и даче взяток. Расследование Комитет госбезопасности вел больше года, а суд длился почти пять месяцев. Для задержания ряда подозреваемых даже разворачивали самолет рейсом Минск – Мюнхен. В итоге на всех обвиняемые получили 68,5 лет лишения свободы. С некоторых из них в доход государства также будут взысканы более 11 миллионов рублей.

Максим Чуприс, старший прокурор отдела государственного обвинения Генеральной прокуратуры Беларуси:

В ходе судебного следствия установлено, что обвиняемые Криштапович, Прудник, Егоров, Миронов, являясь лицами, занимающими ответственное положение, а также Гладкий, Кириллов и Кононенко в составе организованной группы с 2007 по 2020 годы получали взятки в особо крупном размере за совершение в интересах взяткодателей действий, связанных с закупкой полипропиленовой тары для нужд сахароперерабатывающих предприятий, с поставками сахара через товаропроводящую сеть в адрес ряда субъектов хозяйствования Российской Федерации, а также Кыргызской Республики и с закупкой сахара-сырца у иностранных предприятий и его перевалкой. Кононенко и Кириллов также передавали взятки директорам сахароперерабатывающих предприятий за обеспечение регулярной и бесперебойной закупки полипропиленовой тары, изготавливаемой на подконтрольном им предприятии.

Кроме того, Кононенко на систематической основе передавал в пользу Криштаповича, Прудника, Егорова, Миронова, Гладкого и Кириллова взятки за поставку сахара в адрес подконтрольных ему российских субъектов хозяйствования. Помощь Кононенко в передаче взяток оказывали Сушкова, Фоминых и Пашкевич. Всего за период противоправной деятельности участники организованной группы получили свыше 5,4 миллиона долларов США, 1,5 миллиона евро и 27 миллионов российских рублей.