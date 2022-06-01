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Чемоданова в Доме ребёнка: «С каждым годом условия воспитания детей здесь становятся только лучше»

01 июня 2022 13:32
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Новости Беларуси. Подарки и поздравления 1 июня получили маленькие воспитанники Дома ребенка, расположенного в Гомельской исправительной колонии № 4, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сейчас там находится порядка 20 детей в возрасте до трех лет.

Чемоданова в Доме ребёнка: «С каждым годом условия воспитания детей здесь становятся только лучше»-1

В гости к ребятам заглянула делегация Белорусского союза женщин. Для малышей, рожденных в неволе, привезли сладости, фрукты, развивающие игрушки и предметы гигиены. А гостям представили театрализованную постановку, для которой сами делали декорации и куклы. На улице для детей организовали шоу мыльных пузырей и выступление клоуна.

Чемоданова в Доме ребёнка: «С каждым годом условия воспитания детей здесь становятся только лучше»-4

Ольга Чемоданова, председатель Минской городской организации Белорусского союза женщин:
С каждым годом условия воспитания детей здесь становятся только лучше. Большая заслуга в первую очередь руководства Дома ребенка, педагогов, воспитателей и медицинского персонала, которые с душой заботятся о каждом ребенке, который здесь находится. Ведь мы очень часто говорим, что чужих детей не бывает. Все дети – это наши дети.

Воспитанников Дома ребенка в гомельской колонии поздравили с Днем защиты детей. Что подарили малышам? Читайте здесь.

# Дети # общество # Ольга Чемоданова # Фотофакт

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