Финал – совместный вальс с родителями. Что ещё подготовили для районного выпускного в Клецке?
Новости Беларуси. В каждой школе Минской области подготовили праздничные мероприятия к последнему звонку, торжественные и немного грустные. В программе «Центральный регион» на СТВ узнаем, как проходят выпускные утренники в детских садах, поймем, что нужно для окончания школы с золотой медалью, на себе проверим, сложно ли выучить основные шаги выпускного вальса и посмотрим, какие платья в тренде у 11-классников.
Для выпускников торжественные мероприятия выйдут за рамки школьных залов. Например, в Клецке организуют районный выпускной.
Светлана Стадник, заместитель начальника управления по образованию, спорту и туризму Клецкого райисполкома:
Мы возвращаем традицию, которую когда-то забыли из-за эпидемиологической обстановки. В этом году мы решили, что городской выпускной вечер будет. Начнется он на площади Маяковского в 17:00. На нем будут присутствовать все выпускники городских учреждений образования. Кроме этого, мы приглашаем медалистов из учреждений образования, расположенных в сельской местности. Изюминкой этого выпускного вечера станет то, что не только медалистам мы будем вручать заслуженные награды. В этом году мы приглашаем их родителей. Родителям медалистов за хорошее воспитание детей будут вручены благодарственные письма председателя Клецкого районного исполнительного комитета. Педагогам дадим слово – первым учителям, классным руководителям.
Выпускники также готовят сюрприз – поздравительную песню. Уже раскрывая секреты, родители в этом году согласились не просто выступить на городском выпускном вечере, сказать какие-то слова своим детям, но также готовят музыкальный сюрприз. То есть будет песня от родителей, что тоже выпускникам понравится. У нас четыре городских учреждения. Традиционно они готовят танцевальный подарок, показывают всему городу, какие они красивые, нарядные, что они умеют. В конце выпускного вечера – совместный вальс родителей и выпускников, прощание с детством.