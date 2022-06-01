Воспитанников Дома ребёнка в гомельской колонии поздравили с Днём защиты детей. Что подарили малышам?

Новости Беларуси. Подарки и поздравления 1 июня получили маленькие воспитанники Дома ребенка, расположенного в Гомельской исправительной колонии № 4, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сейчас там находится порядка 20 детей в возрасте до трех лет.

В гости к ребятам заглянула делегация Белорусского союза женщин. Для малышей, рожденных в неволе, привезли сладости, фрукты, развивающие игрушки и предметы гигиены. А гостям представили театрализованную постановку, для которой сами делали декорации и куклы. На улице для детей организовали шоу мыльных пузырей и выступление клоуна. Чемоданова в Доме ребенка: «С каждым годом условия воспитания детей здесь становятся только лучше» – подробности далее.

Для мам с детьми в колонии есть специальное общежитие, где они вместе проводят время. За малышами также присматривают воспитатели и медицинский персонал, как в обычном детском саду. Во время встречи союз женщин побеседовал и с несовершеннолетними, которые отбывают наказание по 328-й статье за торговлю наркотиками.

Екатерина Макаренко, осужденная Гомельской исправительной колонии № 4:

У нас всего достаточно, всего хватает, но все равно мы очень скучаем по дому. Мы не можем обнять свою маму, поговорить с ней по душам. Мы видимся с ней очень редко. Спасибо за то, что у нас такие условия: и нам, и деткам предоставлена возможность жить в комфорте. Но мы стремимся домой, к родным и близким.