Во время Белорусской недели предпринимательства состоится около 80 мероприятий

Четверть ВВП и почти половина белорусского экспорта приходится на малый и средний бизнес. В нашей стране зарегистрировано порядка 116 тысяч юридических лиц и более 250 тысяч индивидуальных предпринимателей. И число граждан, желающих работать на себя, с каждым годом растет. Государство поощряет инициативных белорусов, а чтобы представители власти и бизнеса говорили на одном языке, второй год подряд в стране проводится неделя предпринимательства. Старт мероприятиям дали сегодня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С учетом имеющегося опыта их формат подстроили в соответствии с интересами участников. Каждый день – в центре внимания новая тема. Так, сегодня министр экономики встретился с учащимися отечественных вузов. Молодые люди смогли узнать про меры поддержки малого и среднего бизнеса в нашей стране, задать интересующие их вопросы.

Анастасия Тарадеева, студентка Белорусского государственного экономического университета:

По специальности я экономист-менеджер. Именно поэтому меня такие встречи особенно интересуют. Так как я сейчас студентка четвертого, выпускного курса. Поэтому уже нужно задумываться о том, куда же дальше идти. Тем более хотела бы именно развиваться в сфере экономики.

В рамках недели предпринимательства во всех регионах страны пройдут диалоговые площадки, где каждый сможет получить ответы на актуальные вопросы. Всего состоится порядка 80 мероприятий. Запланирована и встреча в парламенте. А кульминацией станет награждение победителей конкурса «Предприниматель года».