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Сбор подписей в поддержку потенциальных кандидатов в Президенты идёт активно – глава ЦИК

18 ноября 2024 16:48
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Процесс сбора подписей в поддержку выдвижения потенциальных кандидатов в Президенты проходит очень активно. Это отметил председатель Центральной избирательной комиссии Игорь Карпенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сбор подписей в поддержку потенциальных кандидатов в Президенты идёт активно – глава ЦИК-2

Игорь Карпенко, председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси: 
Для ЦИК это самый легкий момент в избирательной кампании – сбор подписей, потому что вся нагрузка лежит на инициативных группах, которые зарегистрированы. Они в разных форматах проводят сбор подписей: в виде пикетов, в виде посещения трудовых коллективов, в виде общения с гражданами в разных форматах. Процесс идет, на наш взгляд, достаточно активно. Мы конечно, наблюдаем за этим процессом.

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# Выборы в Беларуси # Игорь Карпенко

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