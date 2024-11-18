Сбор подписей в поддержку потенциальных кандидатов в Президенты идёт активно – глава ЦИК

Процесс сбора подписей в поддержку выдвижения потенциальных кандидатов в Президенты проходит очень активно. Это отметил председатель Центральной избирательной комиссии Игорь Карпенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Карпенко, председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси:

Для ЦИК это самый легкий момент в избирательной кампании – сбор подписей, потому что вся нагрузка лежит на инициативных группах, которые зарегистрированы. Они в разных форматах проводят сбор подписей: в виде пикетов, в виде посещения трудовых коллективов, в виде общения с гражданами в разных форматах. Процесс идет, на наш взгляд, достаточно активно. Мы конечно, наблюдаем за этим процессом.