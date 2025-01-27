Совет Республики и Национальный совет провинций ЮАР подписали меморандум о сотрудничестве

У международных наблюдателей 27 января есть возможность не только оценить организацию электоральной кампании в нашей стране, но и заложить фундамент для дальнейшего взаимодействия в различных сферах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Совете Республики прошла встреча с представителями Национального совета провинций ЮАР. Как отметила Наталья Кочанова, сторонам необходимо развивать двухсторонние отношения. Причем по всем направлениям: от торговоэкономического до гуманитарного. В подтверждение этого посыла по итогам встречи между Советом Республики и Национальным советом провинций ЮАР был подписан меморандуме о сотрудничестве.

Сергей Алейник, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Мы договорились подготовить дорожную карту двухстороннего сотрудничества, которая будет обсуждена в ближайшее время в формате видеоконференции между профильными комиссиями наших палат и в рамках которой мы планируем согласовать конкретные проекты, конкретные направления нашего сотрудничества в области экономики, в области промышленности и сельского хозяйства, образования, медицины и других сфер. Отдельное внимание уделили необходимости налаживания сотрудничества между молодежными организациями наших двух стран, между молодежным парламентом, который создан в Совете Республики, между женскими организациями двух стран.