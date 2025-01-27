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Совет Республики и Национальный совет провинций ЮАР подписали меморандум о сотрудничестве

27 января 2025 17:19
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У международных наблюдателей 27 января есть возможность не только оценить организацию электоральной кампании в нашей стране, но и заложить фундамент для дальнейшего взаимодействия в различных сферах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Совет Республики и Национальный совет провинций ЮАР подписали меморандум о сотрудничестве -2

В Совете Республики прошла встреча с представителями Национального совета провинций ЮАР. Как отметила Наталья Кочанова, сторонам необходимо развивать двухсторонние отношения. Причем по всем направлениям: от торговоэкономического до гуманитарного. 

В подтверждение этого посыла по итогам встречи между Советом Республики и Национальным советом провинций ЮАР был подписан меморандуме о сотрудничестве.

Совет Республики и Национальный совет провинций ЮАР подписали меморандум о сотрудничестве -4

Сергей Алейник, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Мы договорились подготовить дорожную карту двухстороннего сотрудничества, которая будет обсуждена в ближайшее время в формате видеоконференции между профильными комиссиями наших палат и в рамках которой мы планируем согласовать конкретные проекты, конкретные направления нашего сотрудничества в области экономики, в области промышленности и сельского хозяйства, образования, медицины и других сфер. 

Отдельное внимание уделили необходимости налаживания сотрудничества между молодежными организациями наших двух стран, между молодежным парламентом, который создан в Совете Республики, между женскими организациями двух стран.

Совет Республики и Национальный совет провинций ЮАР подписали меморандум о сотрудничестве -6

Мария Рефилве Мцвени-Ципане, председатель Национального совета провинций Южно-Африканской Республики:
Мы обговорили те пункты, которым мы будем уделять особое внимание. Нас прежде всего интересует сфера, где мы можем быть взаимно полезны друг другу, где мы можем обмениваться опытом. Мы заинтересованы в том, чтобы усилить межпарламентское взаимодействие. Мы сами создаем законы, и нам очень интересно, как происходят эти же процессы в Беларуси. Мы хотим наблюдать и учиться.

# Беларусь-ЮАР # Сергей Алейник

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