Чудодейственный источник исцеляет незрячих и помогает женщинам забеременеть – вот где находится криница

Каждый белорус хотя бы раз в жизни должен пройти ельнетерапию и оказаться на самом большом верховом болоте в Беларуси. Особенно осенью, когда оно превращается в настоящую багровую планету. Здесь можно понаблюдать за журавлями, набрать клюквы и понять, что это место силы, подаренное самой природой, рассказали в программе «Путевка BY».

Чудо на яву. Святой источник Иоанна Крестителя находится на перекрестке трех районов – Миорского, Глубокского и Шарковщинского. Лесной массив – место сказочное. Мощный поток воды впадает в Западную Двину. Испокон веков здесь исцеляли душу и тело. Как появился родник? На этот счет есть немало легенд.

Анастасия Макеева, специальный корреспондент:

Одна из них такая. Однажды крестьянин шел через поле и увидел над лесом неземное сияние, пошел на свет и обнаружил, что там бьет чудо-источник. Так пошла людская молва, и старожилы решили облагородить этот источник и построили часовню.

Говорили также, что здесь была найдена икона. Слепой прозрел, умывшись криничной водой. И когда человек рубил ель, из нее полилась кровь, которая превратилась в воду. Он нашел родник и остался здесь жить. Однажды приехал к нему граф Лужицкий с детьми, которым помогла вода. По его распоряжению и построили каплицу. Изначально источник был освящен католическим приходом деревни Черневичи в честь святого Яна, но в советское время каплицу разобрали. В 1990-е построили новую. Сейчас родник освящен православной церковью.