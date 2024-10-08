До сих пор находят артефакты времён Наполеона. Побывали в церкви Николая Чудотворца в Миорах

Каждый белорус хотя бы раз в жизни должен пройти ельнетерапию и оказаться на самом большом верховом болоте в Беларуси. Особенно осенью, когда оно превращается в настоящую багровую планету. Здесь можно понаблюдать за журавлями, набрать клюквы и понять, что это место силы, подаренное самой природой, рассказали в программе «Путевка BY».

Рай на Земле. Еще одно место силы в Миорском районе – церковь святого Николая в Черессах. Она расположена посреди двух озер – Черес и Грецкое. Старожилы рассказывали, что, когда не было колодцев, чистейшую воду брали прямо из озера. Белоснежный памятник архитектуры утопает в цветах, вся красота – дело рук прихожан.

Храм возвели из красного кирпича местного производства в 80-е годы XIX века в популярном тогда ретроспективно-русском стиле. Декоративные элементы очаровывают. Интересно, что раньше неподалеку находилась деревянная церковь, построенная Радзивиллами в середине XVIII века, но до нашего времени сохранились лишь остатки фундамента. А здесь на душе становится светло и радостно.