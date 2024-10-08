До сих пор находят артефакты времён Наполеона. Побывали в церкви Николая Чудотворца в Миорах
Каждый белорус хотя бы раз в жизни должен пройти ельнетерапию и оказаться на самом большом верховом болоте в Беларуси. Особенно осенью, когда оно превращается в настоящую багровую планету. Здесь можно понаблюдать за журавлями, набрать клюквы и понять, что это место силы, подаренное самой природой, рассказали в программе «Путевка BY».
Рай на Земле. Еще одно место силы в Миорском районе – церковь святого Николая в Черессах. Она расположена посреди двух озер – Черес и Грецкое. Старожилы рассказывали, что, когда не было колодцев, чистейшую воду брали прямо из озера. Белоснежный памятник архитектуры утопает в цветах, вся красота – дело рук прихожан.
Храм возвели из красного кирпича местного производства в 80-е годы XIX века в популярном тогда ретроспективно-русском стиле. Декоративные элементы очаровывают. Интересно, что раньше неподалеку находилась деревянная церковь, построенная Радзивиллами в середине XVIII века, но до нашего времени сохранились лишь остатки фундамента. А здесь на душе становится светло и радостно.
Протоиерей Сергий Ковальский, настоятель храма святителя Николай Чудотворца:
Для кладки использовали куриное яйцо, именно желток. Доходило до того, что несли (по рассказам прихожан) яйца аж с самой Риги. Камни, говорили, возили на на фундамент на телегах, лошадьми. Песок для смешивания раствора также привозили не отсюда, а за 12-15 километров отсюда. Между озер не было дамбы и моста не было. Был брод. Брод был вымощен по дну перешейка камнем. В свое время при отступлении Наполеона от Москвы они проходили здесь. Здесь шел тракт, дорога с Прибалтики на Полоцк. По рассказам старожилов, здесь их много было погребено. Находят до сих пор артефакты – французские кители, мундиры, пуговицы.
Подробности в видео.