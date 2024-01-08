Прямой эфир

Вкусный завтрак из простых ингредиентов. Готовим французские тосты с фруктами и орехами

08 января 2024 12:04
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Михаил Анищенко, шеф-повар:
Сегодня у нас французские тосты с карамелизированными фруктами и орехами. Для этого блюда нам понадобится сахар белый, сахар коричневый, яйца, молоко, яблочный сок, белый хлеб, абрикосы, орех пекан, грецкие орехи, сливочное масло, яблоко.

Вкусный завтрак из простых ингредиентов. Готовим французские тосты с фруктами и орехами-1

Приступаем к приготовлению. Нам понадобится молоко и яйца, смешиваем их в яично-молочную смесь. Берем 60 граммов молока и одно куриное яйцо. Также понадобится 15 граммов сахара, перемешиваем и отставляем в сторонку.

Вкусный завтрак из простых ингредиентов. Готовим французские тосты с фруктами и орехами-4

Также понадобится яблоко, лучше выбирать твердые сорта, чтобы при тепловой обработке они не развалились в пюре. Нарезаем крупными дольками. Яблоки слегка пересыпаем сахаром, чтобы они не темнели. Консервированные абрикосы режем пополам. Для этого блюда подойдет любой плотный фрукт.

Вкусный завтрак из простых ингредиентов. Готовим французские тосты с фруктами и орехами-7

Разогреваем сотейник и сковородку, будем все обжаривать. Добавляем сливочное масло и сахар. Масло с сахаром растворяется, образуется карамель. Когда растворится сахар, мы добавим сюда смесь орехов. Быстро все перемешиваем, чтобы карамель полностью покрыла орехи. Обжариваем 2-3 минуты.

Вкусный завтрак из простых ингредиентов. Готовим французские тосты с фруктами и орехами-10

На разогретую сковородку высыпаем наши фрукты, добавляем немного сливочного масла. Коричневый сахар придает более аппетитный цвет фруктам. На сильном огне обжариваем фрукты. Также добавим к фруктам немного яблочного сока. Тушим еще 5 минут.

Вкусный завтрак из простых ингредиентов. Готовим французские тосты с фруктами и орехами-13

Обжарим тосты. Берем немного растительного масла и сливочного. Добавляем растительное, чтобы не горело сливочное. Смазываем и берем тост. Тосты обмакиваем в смеси и кладем на сковородку. Обжаренную строну посыпаем сахаром.

Вкусный завтрак из простых ингредиентов. Готовим французские тосты с фруктами и орехами-16

Еще приготовим приятный согревающий напиток. Нам понадобится половинка лимона. Выдавливаем лимон и закидываем в воду, 50 граммов нарезанного имбиря, гвоздика, корица.

Вкусный завтрак из простых ингредиентов. Готовим французские тосты с фруктами и орехами-19

Сервируем блюдо. На хлеб выкладываем фрукты, орехи, посыпаем сахарной пудрой. Наш сбитень также готов, немного остыл, сейчас будем добавлять мед и доводить до вкуса. Не рекомендуется добавлять мед в очень горячий напиток. Напиток получается ароматный. Если слишком сладко, добавьте немного лимонного сока. Наш завтрак не требует больших усилий, но выглядит эффектно.

*На правах рекламы.

# Реклама # общество # Михаил Анищенко

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