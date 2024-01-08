Вкусный завтрак из простых ингредиентов. Готовим французские тосты с фруктами и орехами

Михаил Анищенко, шеф-повар:

Сегодня у нас французские тосты с карамелизированными фруктами и орехами. Для этого блюда нам понадобится сахар белый, сахар коричневый, яйца, молоко, яблочный сок, белый хлеб, абрикосы, орех пекан, грецкие орехи, сливочное масло, яблоко.

Приступаем к приготовлению. Нам понадобится молоко и яйца, смешиваем их в яично-молочную смесь. Берем 60 граммов молока и одно куриное яйцо. Также понадобится 15 граммов сахара, перемешиваем и отставляем в сторонку.

Также понадобится яблоко, лучше выбирать твердые сорта, чтобы при тепловой обработке они не развалились в пюре. Нарезаем крупными дольками. Яблоки слегка пересыпаем сахаром, чтобы они не темнели. Консервированные абрикосы режем пополам. Для этого блюда подойдет любой плотный фрукт.

Разогреваем сотейник и сковородку, будем все обжаривать. Добавляем сливочное масло и сахар. Масло с сахаром растворяется, образуется карамель. Когда растворится сахар, мы добавим сюда смесь орехов. Быстро все перемешиваем, чтобы карамель полностью покрыла орехи. Обжариваем 2-3 минуты.

На разогретую сковородку высыпаем наши фрукты, добавляем немного сливочного масла. Коричневый сахар придает более аппетитный цвет фруктам. На сильном огне обжариваем фрукты. Также добавим к фруктам немного яблочного сока. Тушим еще 5 минут.

Обжарим тосты. Берем немного растительного масла и сливочного. Добавляем растительное, чтобы не горело сливочное. Смазываем и берем тост. Тосты обмакиваем в смеси и кладем на сковородку. Обжаренную строну посыпаем сахаром.

Еще приготовим приятный согревающий напиток. Нам понадобится половинка лимона. Выдавливаем лимон и закидываем в воду, 50 граммов нарезанного имбиря, гвоздика, корица.