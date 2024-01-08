Прямой эфир

Энергетики Беларуси переведены на круглосуточный режим работы

08 января 2024 13:41
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Беларуси усилен контроль за работой тепловых сетей, а дежурство персонала организовано в круглосуточном режиме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Энергетики Беларуси переведены на круглосуточный режим работы-1

В связи с морозами в зависимости от региона температура теплоносителя повышена до 105 градусов. Так что батареи греют по полной. Как уточнили в Министерстве энергетики, в каждой области Беларуси ведется непрерывный мониторинг ситуации с учетом краткосрочных прогнозов погоды. По последним данным синоптиков, мороз отступит лишь к середине недели, а в пятницу холода вновь вернутся.

# Энергосбережение в Беларуси # общество

Другие новости рубрики

Все новости
Вкусный завтрак из простых ингредиентов. Готовим французские тосты с фруктами и орехами
08 января 2024 12:04

Вкусный завтрак из простых ингредиентов. Готовим французские тосты с фруктами и орехами

«Становление личности происходит и благодаря мультфильмам». Белорусский режиссёр о создании фильмов для детей
08 января 2024 10:52

«Становление личности происходит и благодаря мультфильмам». Белорусский режиссёр о создании фильмов для детей

Окоченелое тело беженца обнаружили в Каменецком районе
08 января 2024 10:44

Окоченелое тело беженца обнаружили в Каменецком районе