Энергетики Беларуси переведены на круглосуточный режим работы

В Беларуси усилен контроль за работой тепловых сетей, а дежурство персонала организовано в круглосуточном режиме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В связи с морозами в зависимости от региона температура теплоносителя повышена до 105 градусов. Так что батареи греют по полной. Как уточнили в Министерстве энергетики, в каждой области Беларуси ведется непрерывный мониторинг ситуации с учетом краткосрочных прогнозов погоды. По последним данным синоптиков, мороз отступит лишь к середине недели, а в пятницу холода вновь вернутся.