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Первый министр обороны суверенной Беларуси отмечает 85-летие

08 января 2024 13:43
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Первому министру обороны суверенной Беларуси сегодня, 8 января, исполнилось 85 лет. И в юбилей Петр Чаус прошелся по хорошо знакомым коридорам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первый министр обороны суверенной Беларуси отмечает 85-летие-1

Чествование прошло в Министерстве обороны. Его нынешний руководитель поздравил генерал-полковника в отставке и вручил ему памятный подарок и цветы. Теплые слова в адрес именинника озвучил и государственный секретарь Совета безопасности Беларуси. Александр Вольфович вручил юбиляру поздравление Президента страны.

Жизнь Петра Григорьевича Чауса – пример, достойный уважения. Он и сегодня пользуется авторитетом среди генералов и офицеров, личного состава белорусской армии.

# Юбилеи # общество # Петр Чаус

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