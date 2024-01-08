Первый министр обороны суверенной Беларуси отмечает 85-летие

Первому министру обороны суверенной Беларуси сегодня, 8 января, исполнилось 85 лет. И в юбилей Петр Чаус прошелся по хорошо знакомым коридорам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чествование прошло в Министерстве обороны. Его нынешний руководитель поздравил генерал-полковника в отставке и вручил ему памятный подарок и цветы. Теплые слова в адрес именинника озвучил и государственный секретарь Совета безопасности Беларуси. Александр Вольфович вручил юбиляру поздравление Президента страны.

Жизнь Петра Григорьевича Чауса – пример, достойный уважения. Он и сегодня пользуется авторитетом среди генералов и офицеров, личного состава белорусской армии.