Чем вместе ответим диктату Запада? Детали переговоров Лукашенко и Президента Зимбабве

Переговоры Александра Лукашенко и Эммерсона Мнангагвы, Президента Зимбабве, состоялись в Минске. При этом речь шла не только об отношениях в формате двойки, но и о том, как этот опыт масштабировать на другие страны Африки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По итогам встречи во Дворце Независимости подписана дорожная карта стратегического сотрудничества и партнерства до 2030 года.

Диванные эксперты часто критикуют нашу страну за внимание не к тому промышленному укладу. Но дело в том, что Зимбабве не нужен Starlink Маска. Им нужен хороший урожай и технологии, которые помогут его вырастить и переработать. А это компетенции Беларуси.

Юрий Горлов, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

Предоставили ряд проектов, в реализации которых мы могли бы оказать содействие. Это животноводческие объекты, птицеводческие объекты, зерносушильные комплексы и емкости для хранения зерна. Зимбабвийская сторона заинтересована в том, чтобы построить зернохранилища. Поэтому мы в этом направлении тоже с ними сотрудничаем и постараемся, как говорится, прийти к какому-то консенсусу. И у нас есть компании, которые готовы выехать туда, спроектировать и построить полностью под ключ эти объекты.

Африка – это непаханое поле, не только для тракторов. Именно здесь рынки будущего. Елена Малиновская, заместитель председателя Белорусской торгово-промышленной палаты:

Глава государства периодически подчеркивает, что африканский регион сегодня в приоритете внешнего вектора. Посудите сами. 65 % пахотных земель мировых расположены в африканском регионе. Это большая перспектива для поставки белорусской сельскохозяйственной техники. Ирина Новикова, профессор, доктор экономических наук:

Африканские страны заинтересованы, обратите внимание, именно в сотрудничестве с Беларусью, Россией. Почему? Потому что западный мир не заинтересован в том, чтобы эти страны развивались достаточно быстро. Их интересуют эти страны только с точки зрения добычи полезных ископаемых и прежде всего в настоящее время редкоземельных материалов. Поэтому эти страны направлены на то, чтобы сотрудничать с такими странами, в частности как Беларусь.

Совсем недавно из Хараре вернулась делегация под руководством вице-премьера. Сформирован целый пакет для дальнейшего движения. Виктор Каранкевич, заместитель премьер-министра Беларуси:

Там много направлений, мы все это обсуждаем. И вопросы поставки машинокомплектов для сборки именно на совместном предприятии в Зимбабве, по сборке автобусов. Вопросы обсуждались и проговаривались по переработке твердых коммунальных отходов. Это тоже одно из направлений взаимодействия. Это и вопросы карьерной самосвальной техники. Это и вопросы поставки лесохозяйственной техники. Здесь обширный круг вопросов. И не только в этом. Это и гуманитарное взаимодействие, это и проведение культурных дней. Перспектива межрегионального взаимодействия и промышленной кооперации. Масштабы дальнейшего развития требуют создания комиссии более высокого уровня. Сегодня подписан пакет двусторонних документов, в основе дорожная карта на 26-30-е годы. И выход на интеграцию новых масштабов.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы договорились создать комиссию на уровне глав государств. Она станет стратегическим механизмом высокого уровня, позволяющим координировать работу уже действующих совместных комиссий и комитетов. Подробности.

Правительства заключили соглашение по отмене виз для владельцев дипломатических и служебных паспортов. Договорились содействовать развитию микро-, малых и средних предприятий. Подписали меморандумы о сотрудничестве в области информации, печати, здравоохранения и реконструкции больницы, в сфере туризма. Природная гордость Африки водопад Виктория назван в честь королевы далекой Британии. Во всех смыслах далекой. Но весьма символичный проект для Зимбабве. Именно белорусы помогут сделать воду чище. Это не просто проект, это сотрудничество смыслов. Читайте здесь. За два с половиной часа удалось обсудить многие темы. Следующий межгосударственный аудит – на территории Зимбабве.