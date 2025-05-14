Заседание комиссии Парламентского собрания по безопасности и обороне СГ прошло в Лиде

Парламентарии Союзного государства окажут поддержку строительству Республиканского центра патриотического воспитания молодежи в Брестской крепости. Такое решение принято на заседании комиссии Парламентского собрания по безопасности и обороне Союза Беларуси и России. Встреча прошла в Лиде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Депутаты, руководство силовых и военных ведомств обсудили действующие программы по обеспечению нашей общей безопасности: от демографической ситуации до обороны союзных рубежей. Речь шла о модернизации инфраструктуры региональной группировки войск, пограничной политике и мероприятиях в рамках Концепции безопасности, которая была подписана в прошлом году.

Участники форума сделали акцент на защите информационного пространства. Сегодня на первый план выходят угрозы, которые несут фейки на основе искусственного интеллекта. И чтобы молодежь не доверяла информационным вбросам извне, необходимо учить ее цифровой гигиене и уделять внимание патриотическому воспитанию.

Формирование правильных ценностей у подрастающего поколения – залог успешного будущего наших стран, убеждены участники заседания. Так, присутствующие утвердили сразу несколько инициатив по летнему оздоровлению юных граждан Союзного государства.