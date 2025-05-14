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Заседание комиссии Парламентского собрания по безопасности и обороне СГ прошло в Лиде

14 мая 2025 17:06
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Парламентарии Союзного государства окажут поддержку строительству Республиканского центра патриотического воспитания молодежи в Брестской крепости. Такое решение принято на заседании комиссии Парламентского собрания по безопасности и обороне Союза Беларуси и России. Встреча прошла в Лиде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Заседание комиссии Парламентского собрания по безопасности и обороне СГ прошло в Лиде-2

Депутаты, руководство силовых и военных ведомств обсудили действующие программы по обеспечению нашей общей безопасности: от демографической ситуации до обороны союзных рубежей. Речь шла о модернизации инфраструктуры региональной группировки войск, пограничной политике и мероприятиях в рамках Концепции безопасности, которая была подписана в прошлом году. 

Участники форума сделали акцент на защите информационного пространства. Сегодня на первый план выходят угрозы, которые несут фейки на основе искусственного интеллекта. И чтобы молодежь не доверяла информационным вбросам извне, необходимо учить ее цифровой гигиене и уделять внимание патриотическому воспитанию. 

Формирование правильных ценностей у подрастающего поколения – залог успешного будущего наших стран, убеждены участники заседания. Так, присутствующие утвердили сразу несколько инициатив по летнему оздоровлению юных граждан Союзного государства.

Заседание комиссии Парламентского собрания по безопасности и обороне СГ прошло в Лиде-4

Геннадий Лепешко, председатель комиссии Парламентского собрания по безопасности и обороне Союза Беларуси и России:
Мы настояли на том, чтобы было увеличено выделение бюджетных средств для проведения военно-патриотической смены. Вышли с поддержкой инициативы расширить этот формат и помочь созданию на базе Брестской крепости Республиканского патриотического центра.

Заседание комиссии Парламентского собрания по безопасности и обороне СГ прошло в Лиде-6

Александр Карелин, член комиссии Парламентского собрания по безопасности и обороне Союза Беларуси и России:
Мы не устаем говорить о том, что, к сожалению, информационные войны, которые сегодня обращены против участников Союзного государства, они избирательны в средствах, которыми заманивают наше подрастающее поколение, а нас пытаются отвратить от нашей исторической правды, от нашей исторической памяти. А в эти майские дни 80-летия Великой Победы мы к этому должны относится с особым тщанием и особо трепетным настроением, сохраняя информацию, защищая ее, передавая нашему будущим поколениям.

В ходе научно-практической конференции участники встречи обменялись опытом и мнениями по комплексной защите информации. А также возложили цветы на «Кургане Бессмертия», тем самым почтив память воинов, которые боролись за мир и независимость своей Родины.

# Беларусь-Россия # Геннадий Лепешко # Александр Карелин

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