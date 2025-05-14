В Центральном доме офицеров прошёл заключительный этап конкурса «Семья – кристалл общества»

В творческом соревновании приняли участие шесть молодых супружеских пар из разных уголков страны. Они рассказывали о своих семейных традициях, воспитании детей, делились историей своего рода и демонстрировали свои таланты.

В Центральном доме офицеров прошел заключительный этап ежегодного конкурса «Семья – кристалл общества». На протяжении нескольких месяцев во всех гарнизонах, воинских частях и соединениях проходили отборочные этапы.

Семьи военнослужащих – это надежный тыл защитников Родины. Поэтому в белорусской армии укреплению традиционных ценностей и социальной поддержке военных уделяют особое внимание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Игнатик, начальник отдела главного управления идеологической работы Министерства обороны Беларуси:

В конкурсе участвуют семьи военнослужащих, при этом, как правило, и специфика семейного быта связаны с деятельностью в Вооруженных Силах. Поэтому, конечно же, говорить о том, что мы имеем какую-то подготовку целенаправленную в этом направлении, я бы не сказал. Тем не менее наши участники конкурсов готовятся довольно-таки добросовестно, всегда конкурсы проходят в хорошей атмосфере, с большим количеством зрителей, с хорошими призами и подарками.

Все участники достойно справились с конкурсами творческого состязания. Однако звание лучшей досталось семье капитана Артема Бобка из 7-го инженерного полка.