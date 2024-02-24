Чем уникальна избирательная кампания – 2024 и кто может проголосовать на дому? Рассказала Елена Кунцевич

Уже завтра в нашей стране пройдет важное политическое событие. 25 февраля – единый день голосования. Об этом мы поговорим с нашей гостьей.

Елена Кунцевич, первый заместитель начальника главного управления Миноблисполкома, член Центральной избирательной комиссии Республики Беларусь:

Действительно в соответствии с обновленной Конституцией изменилось и избирательное законодательство. И одним из таких новшеств является проведение выборов депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь и депутатов местных Советов в единый день голосования. Эта неделя особенная. Единый день голосования пройдет 25 февраля 2024 года. И это одно из самых важных событий, ведь идет формирование залога на будущее нашей страны на ближайшие 5 лет. После избрания депутатов всех уровней еще предстоит сформировать составы Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь, а также Всебелорусского народного собрания.

Екатерина Яцкевич, ведущая:

Как будут работать избирательные участки именно в этот день?

Елена Кунцевич:

Избирательные участки будут работать в этот день с 8:00 до 20:00 без перерыва.

Юлия Самусенко, ведущая:

А где можно будет найти информацию именно о своем участке голосования?