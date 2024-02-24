Чем уникальна избирательная кампания – 2024 и кто может проголосовать на дому? Рассказала Елена Кунцевич
Уже завтра в нашей стране пройдет важное политическое событие. 25 февраля – единый день голосования. Об этом мы поговорим с нашей гостьей.
В студии «Нового утра» Елена Константиновна Кунцевич, первый заместитель начальника главного управления организационно-кадровой работы Миноблисполкома, член Центральной избирательной комиссии Республики Беларусь.
Дмитрий Потапович, ведущий:
Расскажите, пожалуйста, об особенностях нынешней избирательной кампании. Какие основные новшества?
Елена Кунцевич, первый заместитель начальника главного управления Миноблисполкома, член Центральной избирательной комиссии Республики Беларусь:
Действительно в соответствии с обновленной Конституцией изменилось и избирательное законодательство. И одним из таких новшеств является проведение выборов депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь и депутатов местных Советов в единый день голосования. Эта неделя особенная. Единый день голосования пройдет 25 февраля 2024 года. И это одно из самых важных событий, ведь идет формирование залога на будущее нашей страны на ближайшие 5 лет. После избрания депутатов всех уровней еще предстоит сформировать составы Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь, а также Всебелорусского народного собрания.
Екатерина Яцкевич, ведущая:
Как будут работать избирательные участки именно в этот день?
Елена Кунцевич:
Избирательные участки будут работать в этот день с 8:00 до 20:00 без перерыва.
Юлия Самусенко, ведущая:
А где можно будет найти информацию именно о своем участке голосования?
Елена Кунцевич:
На самом деле каждую избирательную кампанию очень много внимания уделяется информированию избирателей. Это очень важно. После того как избирательные участки были образованы, информация была эта опубликована в СМИ. Но сейчас найти ее довольно просто, достаточно выйти на главную страничку сайта ЦИК, и там работает абсолютно удобный сервис, который так и называется – «Найди свой участок».
Подробности в видео.